Свято Петра і Павла-2021: що в жодному разі не можна робити

На свято Петра і Павла 12 липня не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю, зате можна готувати рибу, а ще не рекомендується займатися домашніми справами

Головні заборони на свято Петра і Павла

У понеділок, 12 липня, православні відзначають День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Саме так повністю називається свято Петра і Павла, яке в народі називають Петрів день.

День Петра і Павла – це християнське свято на честь двох апостолів і найближчих учнів Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть в ім'я своєї віри.

Як і численні церковні свята, цей день має свої особливості і заборони. Дізнайтеся, що не можна робити на свято Петра і Павла-2021.

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Петра і Павла 12 липня: чого не можна робити

Вважається, що апостоли Петро і Павло протегують рибалкам, але купатися цього дня не рекомендується. Хоча жінки намагаються приготувати страви з риби, щоб в їхній родині панувала атмосфера миру і любові. Цього дня рибалки традиційно молилися святим, освячували воду і вмивалися джерельною водою.

На свято Петра і Павла господиням не можна займатися домашніми справами: прасування, прання і прибирання будинку варто перенести на інший день. Краще на Петра і Павла влаштувати святковий сімейний обід, але не затівати застілля з надмірним споживанням алкогольних напоїв, адже потрібно проявити повагу до релігійного свята.

Впродовж усього дня Петра і Павла не слід лаятися, думати про негатив або бажати щось погане оточуючим. Вранці на Петра і Павла слід відправитися на службу і помолитися.

Згідно з народними повір'ями, на день Петра і Павла не можна давати або брати щось у борг.

Вважається, що на свято Петра і Павла не можна ходити до лісу, бо всі звірі в цей час стають дуже агресивними і можуть напасти.

На день Петра і Павла не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю. Згідно з однією з народних прикмет, це може призвести до поганого врожаю наступного року.

Не можна на свято Петра і Павла поратися на городі або у саду. Працювати не забороняється, але все ж варто замінити важку фізичну працю дбанням про духовне.

Подружжю настійно рекомендується утриматися від інтимної близькості.

На Петра і Павла православна церква таїнство вінчання не проводить.

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