Змінити мову на: RU Перейти до logo
На кожен «як» є свій «хак»

Не бійтеся хакерів і кайфуйте від «Лайфхакера»! Наш сервіс допоможе знайти відповіді на найактуальніші питання. Все, про що ви хотіли запитати Google, але соромилися (або не знайшли повної відповіді), можете запитати у нас. Відповімо особисто! Швидко! І достойно

Як вивести плями

Реанімуємо квіти

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Яке сьогодні свято
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Свято Петра і Павла-2021: що в жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
9 липня, 14:15
Копіювати лінк
На свято Петра і Павла 12 липня не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю, зате можна готувати рибу, а ще не рекомендується займатися домашніми справами
Головні заборони на свято Петра і Павла
Головні заборони на свято Петра і Павла

У понеділок, 12 липня, православні відзначають День святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Саме так повністю називається свято Петра і Павла, яке в народі називають Петрів день.

День Петра і Павла – це християнське свято на честь двох апостолів і найближчих учнів Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть в ім'я своєї віри.

Як і численні церковні свята, цей день має свої особливості і заборони. Дізнайтеся, що не можна робити на свято Петра і Павла-2021.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Петра і Павла 12 липня: чого не можна робити

  • Вважається, що апостоли Петро і Павло протегують рибалкам, але купатися цього дня не рекомендується. Хоча жінки намагаються приготувати страви з риби, щоб в їхній родині панувала атмосфера миру і любові. Цього дня рибалки традиційно молилися святим, освячували воду і вмивалися джерельною водою.
  • На свято Петра і Павла господиням не можна займатися домашніми справами: прасування, прання і прибирання будинку варто перенести на інший день. Краще на Петра і Павла влаштувати святковий сімейний обід, але не затівати застілля з надмірним споживанням алкогольних напоїв, адже потрібно проявити повагу до релігійного свята.
  • Впродовж усього дня Петра і Павла не слід лаятися, думати про негатив або бажати щось погане оточуючим. Вранці на Петра і Павла слід відправитися на службу і помолитися.
  • Згідно з народними повір'ями, на день Петра і Павла не можна давати або брати щось у борг.
  • Вважається, що на свято Петра і Павла не можна ходити до лісу, бо всі звірі в цей час стають дуже агресивними і можуть напасти.
  • На день Петра і Павла не можна їсти овочі та фрукти нового врожаю. Згідно з однією з народних прикмет, це може призвести до поганого врожаю наступного року.
  • Не можна на свято Петра і Павла поратися на городі або у саду. Працювати не забороняється, але все ж варто замінити важку фізичну працю дбанням про духовне.
  • Подружжю настійно рекомендується утриматися від інтимної близькості.
  • На Петра і Павла православна церква таїнство вінчання не проводить.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Всі лайфхаки
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Лайфхаки для справжніх кулінарів
Більше хаків
Знаєш, як правильно і швидко зібрати валізу?
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти