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Свято Преображення Господнього: що можна, а чого не можна робити в цей день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
17 серпня, 09:35
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Дізнайтеся про головні традиції, прикмети і заборони Преображення Господнього 19 серпня: перше з'їдене яблуко в цей день може виконати загадане бажання.
Традиції і заборони в свято Преображення Господня
Традиції і заборони в свято Преображення Господня / Фото: Pexels

19 серпня, православні християни відзначають велике свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вважається, що в цей день преображається вся природа.

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А ще 19 серпня в народі святкується Яблучний Спас. Чим примітний цей день, які народні традиції і забобони пов'язані з Преображенням Господнім, дізнайтеся в нашій статті.

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У церковному календарі свято встановлене на честь біблійної події, коли Ісус Христос з апостолами Петром, Яковом та Іваном зійшов на гору Фавор в Єрусалимі, і сталося диво перетворення. Одяг Христа став білосніжного кольору, а Сам Він випромінював сяйво.

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Чого не можна робити на Преображення Господнє

  • У це світле свято не можна сваритися, лаятися, конфліктувати.
  • Не можна ображатися і заздрити. Вважається, що весь негатив, що виходить в цей день від людини, повернеться до неї сторицею.
  • Також не варто перебувати в поганому настрої і сумувати – в свято потрібно радіти і дякувати Господу за дарований врожай, плоди, можливості і благополуччя.
  • На Преображення Господнє не можна виконувати важку фізичну працю: працювати в полі і на присадибній ділянці, копати, будувати.
  • Заборонено робити брудну і домашню роботу: підмітати і прибирати, прати, шити, в'язати. Виняток становить приготування святкових страв.
  • Також до самого свята Преображення не можна їсти фрукти, особливо виноград і яблука, поки вони не будуть освячені в церкві. Після благословення нового врожаю можна куштувати плоди і заготовлювати їх на зиму.

Як провести свято Преображення Господнього 2021 за народними традиціями

  • За прикметами, яблука в Преображення мають чарівну силу, а перше з'їдене яблуко в цей день навіть може виконати загадане бажання.
  • Якщо пригоститися яблуками з медом – весь рік буде міцне здоров'я.
  • Преображення Господнє припадає на Успенський піст, але в цей день дозволено послаблення посту: можна їсти рибу, гарячу їжу з додаванням олії і випити трохи вина.
  • Щоб волосся було розкішним і густим, у святковий день його потрібно розчісувати гребенем із деревини яблуні.
  • У день Преображення люди здавна стежили за погодою і передбачали, якою буде осінь і зима. Цей день називали дзеркальним відображенням погоди в січні. Суха і тепла погода обіцяє відсутність морозів, а дощ на Преображення говорить про снігопади в січні.
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Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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