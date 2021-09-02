Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🎬 Кіно в Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Меми із 3 вересня: старі та нові приколи про Шуфутинського і його календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 вересня, 23:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чергова традиційна порція приколів та фоток із соцмереж, присвячених 3 вересня і Шуфутинському
Меми з 3 вересня 2021
Меми з 3 вересня 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Ну скільки можна з року в рік одне і те ж, скажете ви. Переверніть вже цей календар! Але мережі наполегливо струшують старі і вибухають новими мемамі на тему 3 вересня Шуфутинського. А все завдяки хіту майже 30-річної давності.

Реклама

Ось і в 2021 році ми зібрали для вас найкращі меми про 3 вересня, прикольні картинки, фото і відео про популярну пісню у виконанні російського шансоньє Михайла Шуфутинського.

  • "Воно наближається"

Прикольні мемы с 3 вересня. Фото instagram.com/galinapadzheva
Прикольні мемы с 3 вересня. Фото instagram.com/galinapadzheva

  • "Коли настає 3 вересня, в світі сумує лише одна людина"

Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske
Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/ pod_rabotka_v_ulyanovske

  • "Вже блИзько!"

3 вересня Шуфутинський. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна
3 вересня Шуфутинський. Фото facebook.com/DjFat MЫтьКа-Луна

  • "Вже скоро....))"
Реклама

Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/batyrevanatasha57
Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/batyrevanatasha57

  • "Завтра починається сьогодні"

3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk
3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/galaxy_bar_msk

  • "Я календар переверну..."

Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75
Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75

Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/hriyndel.1975
Приколи і картинки про 3 вересня. Фото instagram.com/hriyndel.1975

  • "Як, яааааак прибрати з голови Михайла Захаровича?"

3 вересня меми, приколи, картинки. Фото instagram.com/tezaura
3 вересня меми, приколи, картинки. Фото instagram.com/tezaura

  • "Шуфутинський йде до календаря"
Реклама

Прикольні меми с 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75
Прикольні меми с 3 вересня. Фото instagram.com/natalivasileva75

  • "У вас є календар? А якщо знайду?"

Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/natalivasileva75
Михайло Шуфутинський 3 вересня меми. Фото instagram.com/natalivasileva75

  • "3 вересня – це конкурент 2 лютого"

День Шуфутинського vs День бабака
День Шуфутинського vs День бабака / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/memwiki
Найкращі меми про 3 вересня. Фото instagram.com/memwiki

  • "Ти впускаєш людей у своє життя, а вони перевертають твої календарі!

3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/lmb_lugansk
3 вересня Михайло Шуфутинський найкращі меми. Фото instagram.com/lmb_lugansk

Реклама

Дивіться концерт до 30-річчя незалежності України на телеканалі "Україна" за участю топових українських зірок:

Раніше ми розповідали, що Український телеканал анонсував концерт Шуфутинського 5 вересня, а фанати вимагають 3-го.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
30 серпня - 5 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти