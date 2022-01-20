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Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2022 рік

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 січня, 18:04
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Загалом у 2022 році буде 10 поминальних днів, коли за традицією згадуються померлі рідні та близькі люди.
Батьківські суботи: коли належить поминати рідних у 2022 році
Батьківські суботи: коли належить поминати рідних у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

У православному церковному календарі є особливі дні поминання – батьківські суботи. Щорічно поминальні дні можуть припадати на різні дати, тому що вони залежать від головного християнського свята – Великодня.

Коли відзначаються батьківські суботи у 2022 році, дізнайтесь у нашій статті.

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Батьківські суботи у 2022 році

  • 26 лютого – Всесвітня м'ясопуста субота у 2022 році. Вона проводиться напередодні Масляної, за 8 днів до початку Великого посту. Цього дня поминають усіх християн, які жили на Землі та пройшли обряд хрещення.
  • Під час Великого посту батьківські суботи у 2022 році припадають на 19 та 26 березня, а також 2 квітня – тобто на другий, третій і четвертий тижні посту. У храмі у ці дні проводяться заупокійні Літургії.
  • 9 травня – непереносний поминальний день, коли проводиться поминання померлих воїнів.
  • 3 травня – свято Радониця, коли живі діляться з померлими радісною звісткою про перемогу Христа над смертю та здобуття вічного життя. Радониця завжди випадає на вівторок, дев'ятий день після Великодня. Але вже з другого тижня після Воскресіння Христового люди починають поминати померлих родичів.
  • 11 червня – Троїцька субота. Це Всесвітня поминальна субота, бо цього дня згадують не лише своїх померлих родичів, а й усіх християн, які жили на Землі. У церквах проводять заупокійні служби, а могили на цвинтарях прикрашають свіжою зеленню та квітами.
  • 5 листопада – Дмитрівська поминальна субота відзначається напередодні святого Дмитра Солунського. Також цей день присвячений пам'яті переможцю Куликівської битви Дмитра Донського та поминанню душ воїнів, які загинули у битві.

У народі ще прийнято поминати рідних у Покровську батьківську суботу , яка у 2022 році буде 8 жовтня , а також у Михайлівську батьківську суботу , яка припадає на 19 листопада 2022 року. Але у православному календарі немає таких поминальних днів, бо це лише народна традиція.

Чому поминальні дні називаються батьківськими

Насправді люди поминають не лише батьків , а й інших родичів, і навіть близьких людей, із якими немає кровного зв'язку.

Церква називає поминальні дні батьківськими, бо за законами життя батьки вперед своїх дітей покидають цей світ .

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А обов'язок дітей – молитися насамперед за душі своїх батьків та прабатьків , які дарували їм життя Лише після цього можна читати молитви за інших людей – родичів, друзів, знайомих.

Поминальні дні дуже важливі для душ померлих, бо самі за себе молитися Господу вони вже не можуть. Живі повинні пам'ятати їх на Землі та читати молитви , щоб у загробному житті їхні душі перебували в раю.

Щоби поминути рідних, треба сходити до церкви на заупокійну літургію, замовити панахиду, поставити свічки біля розп'яття Христа, прочитати молитву. Також люди приносять до церкви продукти на помин душі , відвідують цвинтар, а вдома влаштовують поминальну трапезу для всієї родини.

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Раніше ми розповідали про значення та історію ікони Хрещення Господнього.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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