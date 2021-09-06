Рош ха-Шана: тематичні картинки і яскраві привітання з Єврейським Новим роком

Сьогодні євреї зустрічають Новий рік: відправляйте красиві і радісні вітання з Рош ха-Шана в картинках, листівках віршах і смс

Привітання з єврейським Новим роком / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 6 вересня, із заходом сонця, іудеї відзначають Єврейський Новий рік, який також іменується Рош ха-Шана. Іудеї свято вірять, що в ці дні Всевишній вершить суд, визначаючи події і долі людей на весь наступний рік.

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Свято триватиме два дні поспіль, до вечора 8 вересня, тож у вас буде час привітати з Новим роком всіх знайомих і друзів, хто відзначає в ці дні Рош ха-Шана.

А ми підготували для вас яскраві, ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, а також побажання у віршах, прозі і смс.

Ефектні привітання з Рош ха-Шана у віршах

Пускай тебе Рош ха-Шана

Подарит яркие мгновения!

Пусть будет жизнь любви полна,

Приносит только наслаждение!



Пускай все сбудутся мечты,

Здоровья крепкого желаю,

Богатства, мира, доброты

И счастья без конца и края!

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Зі святом Рош ха-Шана: привітання / Фото: Depositphotos

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Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.



Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

З початком Рош ха-Шана: яскраві картинки / Фото: Pinterest

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Рош ха-Шана. С еврейским Новым годом

Я поздравляю вас от всей души, друзья.

Пусть будет до краев наполнена жизнь медом,

Да так, чтоб он капал аж через края!



Желаю счастья вам, здоровья и удачи,

Желаю долгих лет, везенья и любви,

Шана това! Не будет пусть иначе,

Пусть будет все прекрасно впереди!

З єврейським Новим роком: привітання та листівки / Фото: Pinterest

Красиві привітання з Новим роком Рош ха-Шана у прозі

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Ми раді привітати вас з початком Рош ха-Шана і побажати нового, доброго, світлого, багатого і радісного року, творчих і ділових перемог, щастя і благополуччя в сім'ї, здоров'я і процвітання кожному! Солодкого і безбідного життя!

Рош ха-Шана: вітаємо зі святом / Фото: Depositphotos

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В радісне і довгоочікуване свято Рош ха-Шана шолом свої щирі вітання і найкращі побажання добра, благополуччя, миру, щастя, любові. Нехай затрубить шофар і геть підуть всі біди і тривоги, нехай радістю наповняться серця. Бажаємо прощення всіх гріхів і солодкого нового року попереду, щоб він був наповнений радістю, добрими вчинками, благими звістками, світом і процвітанням.

Рош ха-Шана: вітаємо зі святом / Фото: Pinterest

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Бажаю достатку в домі, щоб Рош ха-Шана був щедрим на подарунки і багатства, на мир і любов, на доброту і взаєморозуміння. Нехай у сім'ї панує порядок, достаток, повага одне до одного, а кожен день дарує перемоги і успіхи!

Кращі привітання і картинки з Рош ха-Шана / Фото: Depositphotos

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