Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? ⚽ Минай - Динамо: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Різдвяний піст 2021-2022: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 листопада, 11:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головна заборона стосується обмежень у їжі, але є й інші важливі традиції, які не можна порушувати під час посту.
Традиції і заборони у Різдвяний піст
Традиції і заборони у Різдвяний піст / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчої неділі, 28 листопада, починається останній у році багатоденний Різдвяний піст. Він триває 40 днів і закінчиться у 2022 році святом Різдва Христового, 7 січня.

Цей період є дуже важливим для православних. Віруючі присвячують його очищенню себе духовно і тілесно, звільненню від поганих думок, підготовці до великого свята . Різдвяний піст має багато традицій, правил та заборон, яких важливо дотримуватися. Про головні з них ми познайомимо вас у нашій статті.

Реклама

Правила Різдвяного посту

Оскільки пост має на увазі відмову від скоромної їжі , то на зміну ситним продуктам тваринного походження приходять не менш поживні крупи, бобові, гриби, горіхи, насіння, мед, хліб, а також овочі, ягоди та фрукти. У деякі дні дозволено рибу.

Крім правильного харчування, під час Різдвяного посту важливий також певний внутрішній настрій та духовне очищення .

У цей період віруючі ходять до церкви , моляться, розмірковують про життя, каються у поганих вчинках та помислах. Також важливо вибачитися у тих, кого ви образили, і самим пробачити оточуючих.

Реклама

Різдвяний піст 2021: що не можна робити

  • У всі дні посту в меню заборонено яйця, м'ясні та молочні продукти, а також їхні похідні – ковбаси, олія, сири, йогурти тощо.
  • Водночас дітям до 12 років, а також вагітним і годуючим жінкам лікарі не рекомендують дотримуватися посту в їжі. Його можна виконувати у духовному сенсі.
  • Під час Різдвяного посту категорично не можна сваритися , скандалити, лаятися, з'ясовувати стосунки на підвищених тонах, бажати комусь зла.
  • Важливо намагатися не бути в поганому настрої , не перебувати у смутку.
  • Також не слід нікого ображати і самим не тримати образи , зла, заздрості, ревнощів та інших негативних почуттів.
  • Не можна піддаватися гріховним думкам та спокусам , навпаки, слід покаятися в гріхах.
  • Православні не вінчаються та не проводять весілля у Різдвяний піст.
  • Якщо немає великої необхідності, у період посту не варто хрестити дітей .
  • Також під забороною полювання в цей період.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти