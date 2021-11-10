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Різдвяний піст 2021-2022: коли почнеться і закінчиться

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 листопада, 13:58
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Наприкінці листопада розпочинається останній у році багатоденний Різдвяний піст-2021, який триватиме 40 днів.
Різдвяний піст 2021-2022
Різдвяний піст 2021-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Які точні дати Різдвяного посту у 2021-2022 рр.? Як правильно поводитися і як потрібно поститися? Що можна, а що не можна їсти в Різдвяний піст 2021? Читайте відповіді у нашій статті.

Різдвяний піст 2021-2022: коли початок і кінець

Різдвяним цей багатоденний піст називається тому, що проводиться напередодні великого церковного свята Різдва Христового, 7 січня, і є підготовкою до святкування.

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Щороку дата початку Різдвяного посту – це 28 листопада . У 2021 році він випадає на неділю.

Це останній із чотирьох багатоденних постів, який переходить на наступний рік. Він триває рівно 40 днів , а тому у православ'ї також називається Чотиридесятниця .

Заговення на Різдвяний піст припадає на день шанування святого апостола Пилипа – одного з найближчих учнів Ісуса Христа. А тому піст отримав ще одну назву – Пилипівський піст .

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Завершується Різдвяний піст напередодні Різдва Христового, у ніч із 6 на 7 січня , коли сходить перша зірка. У 2022 році ця дата припадає з четверга на п'ятницю.

Як правильно харчуватися на Різдвяний піст 2021-2022

Як говорить церковний статут , у дні Різдвяного посту 2021-2022 під забороною м'ясо і м'ясні продукти, яйця, молоко та молочні продукти, у тому числі вершкове масло, сир, кефір, ряжанка, сметана, йогурти, а також ковбаси, балики, копченості тощо. А в деякі дні посту не можна їсти рибу.

Правила дотримання Різдвяного посту

Різдвяний, як і будь-який інший піст, передбачає не тільки і не стільки обмеження в їжі. Важливим є також певний внутрішній настрій та духовне очищення .

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Піст пов'язаний із підготовкою до святкування Різдва Христового , очищення душі і тіла від гріхів. У цей період важливо молитися, покаятися у своїх поганих вчинках і помислах, вибачитися у тих, кого ви образили, і самим вибачити оточуючих. Також слід утримуватися від спокус, відмовитися від розважальних та пустопорожніх заходів.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у листопаді 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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