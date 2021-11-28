Різдвяний піст: світлі привітання, листівки і картинки

Різдвяний піст 2021-2022 розпочався сьогодні, у неділю, 28 листопада. Якщо ви вирішили поститися, то постарайтеся провести цей час у мирі та гармонії з собою і світом, щоб очиститися фізично і духовно.
А ми підготували гарні і добрі привітання з Різдвяним постом , ефектні картинки, барвисті листівки, найкращі вірші та побажання у прозі.
З Різдвяним постом: гарні вірші і привітання
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Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
С чистой, радостной душой!
Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла!
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С радостным Рождественским постом!
Пусть очистятся и тело, и душа,
Пусть сердца наполнятся добром,
С тихою молитвой, не спеша.
Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!
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Еще короткое мгновенье,
И засияет вдруг она –
Судьбы великое мгновенье,
Святая Вифлеемская звезда.
Но перед этим чудом светлым
Ты должен вклад свой принести.
И строго, свято, беззаветно
Обязан пост ты соблюсти.
Вітання з Різдвяним постом у прозі
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Пилипів піст готує нас до великого свята Різдва Христового, дає можливість обміркувати все, що сталося за рік, прийняти складні рішення і стати старшими духовно. Нехай же ці дні зроблять нас кращими, чистішими і добрішими.
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Нехай на Різдвяний піст не виснажується душа, не втомлюється тіло, не йде надія і не залишає віра. Бажаю порятунку від нечистих помислів та грішних діянь, вибачення за нерозумні помилки. Нехай у серці відродиться радість і нехай душа оберігає святу віру та любов до близьких.
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Православні, бажаю вам з легкістю та радістю перенести всі тяготи Різдвяного посту. Нехай у цей час очистяться ваше тіло і розум від усього поганого. Нехай до великого свята Різдва ви прийдете у своєму оновленому стані і впевнено входитимете до храму, не піддавшись спокусі.
Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Різдвяний піст.