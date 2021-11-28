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Різдвяний піст: світлі привітання, листівки і картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 листопада, 06:20
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У Різдвяний піст 2021 адресуйте найкращі побажання та вітальні листівки відважним людям, які вирішили поститися цього року
Різдвяний піст: привітання, листівки і картинки
Різдвяний піст: привітання, листівки і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Різдвяний піст 2021-2022 розпочався сьогодні, у неділю, 28 листопада. Якщо ви вирішили поститися, то постарайтеся провести цей час у мирі та гармонії з собою і світом, щоб очиститися фізично і духовно.

А ми підготували гарні і добрі привітання з Різдвяним постом , ефектні картинки, барвисті листівки, найкращі вірші та побажання у прозі.

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З Різдвяним постом: гарні вірші і привітання

***

Рождество не за горами,
Наступает пост большой.
Вам войти в него желаю
С чистой, радостной душой!

Чтобы в мыслях ваших только
Был большой посыл добра,
И хватило в сердце вашем
Благодатного тепла!

Різдвяний піст: листівки / Фото: pinterest
Різдвяний піст: листівки / Фото: pinterest

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***

С радостным Рождественским постом!
Пусть очистятся и тело, и душа,
Пусть сердца наполнятся добром,
С тихою молитвой, не спеша.

Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!

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Листівки та картинки з початком Різдвяного посту / Фото: pinterest
Листівки та картинки з початком Різдвяного посту / Фото: pinterest

***

Еще короткое мгновенье,
И засияет вдруг она –
Судьбы великое мгновенье,
Святая Вифлеемская звезда.

Но перед этим чудом светлым
Ты должен вклад свой принести.
И строго, свято, беззаветно
Обязан пост ты соблюсти.

Привітання та картинки у Різдвяний піст / Фото: pinterest
Привітання та картинки у Різдвяний піст / Фото: pinterest

Вітання з Різдвяним постом у прозі

***

Пилипів піст готує нас до великого свята Різдва Христового, дає можливість обміркувати все, що сталося за рік, прийняти складні рішення і стати старшими духовно. Нехай же ці дні зроблять нас кращими, чистішими і добрішими.

Різдвяний піст: листівки / Фото: pinterest
Різдвяний піст: листівки / Фото: pinterest

***

Нехай на Різдвяний піст не виснажується душа, не втомлюється тіло, не йде надія і не залишає віра. Бажаю порятунку від нечистих помислів та грішних діянь, вибачення за нерозумні помилки. Нехай у серці відродиться радість і нехай душа оберігає святу віру та любов до близьких.

З початком Різдвяного посту: ефектні листівки / Фото: pinterest
З початком Різдвяного посту: ефектні листівки / Фото: pinterest

***

Православні, бажаю вам з легкістю та радістю перенести всі тяготи Різдвяного посту. Нехай у цей час очистяться ваше тіло і розум від усього поганого. Нехай до великого свята Різдва ви прийдете у своєму оновленому стані і впевнено входитимете до храму, не піддавшись спокусі.

З Різдвяним постом: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Різдвяним постом: картинки та привітання / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Різдвяний піст.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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