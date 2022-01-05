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Різдво Христове-2022: найсильніші молитви

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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5 січня, 16:30
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Головна молитва Різдва у православній церкві – це тропар свята
Молитва на Різдво Христове
Молитва на Різдво Христове / Фото: Колаж: Сьогодні

7 січня християни східного обряду в Україні відзначають світле свято – народження спасителя Ісуса Христа. Тому в Різдво Христове молитви до Господа мають особливу силу.

Найсильніші молитви на Різдво Христове

Головна молитва Різдва в православній церкві – це тропар свята, який датують IV століттям. Його співають під час різдвяного богослужіння і ще кілька днів по тому – аж до 13 січня. Під час різдвяної служби він виконується кілька разів.

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Цей текст говорить про пізнання Бога людиною. Шляхи до цього пізнання можуть бути різними – в тому числі через наукове дослідження зірок, як це сталося з волхвами. А іменування Христа "Сонцем правди" вказує на спасителя, як на джерело життя і світла, чистоти та праведності:

Різдво Твоє, Христе Боже наш, осяяло світ світлом знання, бо через нього ті, хто служили зіркам, зіркою були навчені Тобі поклонятися, Сонцю правди, і знати Тебе, з висоти сходить Світило. Господи, слава Тобі!

У різдвяні дні в храмах також читають особливий текст – "Діва днесь Пресущого народжує". Він був написаний на початку VI століття.

Діва в цей день Пресущого народжує, і земля печеру неприступному приносить; Ангели з пастухами славословлять, волхви ж із зіркою подорожують, бо ради нас народилося Дитя младе, Предвічний Бог.

Також в Різдво Христове можна молитися і про успішний рік для себе, наприклад про заміжжя або удачі.

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Молитва на Різдво про заміжжя

З превеликою радістю звертаюся до тебе, Матір Божа.
Ти та, хто наповнила любов'ю плід лона свого.
Я, раба Божа (своє ім'я) молю тебе зараз про допомогу.
Прошу, даруй мені любов взаємну і щиру.
Пішли мені чоловіка люблячого і турботливого,
щоб я могла ростити дітей в щасті та радості.
Хай святиться ім'я твоє. Амінь.

Різдвяна молитва Ангелу-Хранителю для дітей

"Ангел Божий, хранителю мій святий, на дотримання мені від Бога даний. Старанно молю тебе, ти мене в цей день просвіти, і від всілякого зла збережи, до благого діяння настанови, і на шлях порятунку направ. Амінь".

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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