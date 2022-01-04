Різдво Христове-2022: дата, історія, традиції та прикмети

Зі свята Різдва Христового починається цикл зимових Святок, які триватимуть два тижні до самого Хрещення Господнього.

Різдво Христове: головні традиції та прикмети / Фото: Колаж: Сьогодні

Одне з важливих церковних свят – це Різдво Христове. Щорічно воно відзначається у православних християн 7 січня і приурочене до народження Господа нашого Ісуса Христа.

У 2022 році це свято вдало припадає на п'ятницю, захоплюючи іще два вихідні – суботу та неділю. Отже, українці відпочивають три дні поспіль – із 7 по 9 січня . Що це за свято, яка його історія, значення, традиції та прикмети, читайте у нашій статті.

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Різдво Христове: історія

У свята Різдва Христового дуже насичена історія з цікавими народними традиціями, звичаями та обрядами .

Саме того року, коли мав народитися Христос, імператор Август наказав провести в Римській імперії перепис населення. Згідно з указом, юдеї мали з'явитися в місто свого народження. Батьки Ісуса Йосип і Діва Марія вирушили до Віфлеєму .

Не знайшовши притулок у місті, Йосип та Марія влаштувалися на нічліг у печері, в якій ховали худобу від негоди. Тут Марія і народила Божественного Сина, і в той самий момент на небі спалахнула Віфлеємська зірка . Вона вказала шлях пастухам та магам до печери. Всі вони прийшли подивитися на новонародженого, принесли йому дари і визнали в дитині Царя Божого.

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Різдво 2022: традиції та звичаї свята

Перед Різдвом у православних проводиться багатоденний піст , який приурочений до свята і тому отримав назву Різдвяного посту. Він починається 28 листопада і закінчується через сорок днів, саме напередодні Різдва.

У день закінчення посту, 6 січня, настає Святвечір . Православні готують святкову вечерю, яка обов'язково має включати дванадцять пісних страв – за кількістю святих апостолів. Весь день потрібно дотримуватися особливо суворого посту: їсти можна тільки після появи на небі першої зірки, що символізує народження Христа.

Вдома на почесному місці встановлюється дідух – це прикрашений житній, пшеничний чи вівсяний сніп. Він служить нагадуванням про предків та про давні традиції землеробства в Україні.

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За святковим столом на Святвечір збирається вся родина. Люди читають молитву " Отче наш ", запалюють свічки на згадку про померлих предків. Потім глава сім'ї благословляє вечерю: " Дай, Боже, усім дочекатися наступного року у здоров'ї та добробуті ".

Трапезу на Святвечір традиційно починають із ритуальної страви – куті. Її треба з'їсти три ложки та запити узваром . Також на святковий стіл готують пісний борщ із пампушками, вареники, голубці, пироги, смажену рибу, овочеві салати, гриби та соління.

Важливий обряд українського Різдва – це колядування. Його проводять з ранку 7 січня , а в деяких регіонах України – після сходу першої зірки на Святвечір. По дворах ходять колядники з великою зіркою, прикрашеною різнокольоровими стрічками, співають пісні колядки, прославляють Народження Ісуса Христа, бажають щастя та благополуччя господарям кожного будинку. За це їх нагороджують монетами та частуваннями.

Дівчата напередодні Різдва намагалися поворожити на свою долю, кохання, нареченого. Вважалося, що це найправдивіші ворожіння , тому що на Різдво кордони між світом живих і мертвих стають дуже тонкими, і потойбічні сили проникають у наш світ, відкриваючи таємниці майбутнього та впливаючи на наші долі. Ці традиції збереглися і до наших днів.

У свято Різдва Христового люди йшли до храму на святкове богослужіння. Традиційно літургія розпочинається ще вночі. А всього проводиться три служби : опівночі, на світанку та вдень.

А вранці 7 січня люди вітали одне одного фразою: " Христос народився! ", на що належить відповідати: " Славімо Його! "

На Різдво завершується піст, і на стіл подається багатий святковий обід із великою кількістю м'ясних страв. А у святкову кутю додають олію, молоко та вершки.

Різдвяні прикмети

зоряне небо на Різдво – кури добре нестимуться і вродить горох;

на Різдво – кури добре нестимуться і вродить горох; якщо після опівночі на небі видно зірки – літо буде сухим та врожайним;

на небі видно зірки – літо буде сухим та врожайним; ввечері на Різдво пішов сніг – можна чекати на врожай яблук влітку;

– можна чекати на врожай яблук влітку; на Різдво випав іней на деревах – літо буде вологим;

– літо буде вологим; якщо зерна куті впали на дно – на зло, а якщо піднялися через край – на добро.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.