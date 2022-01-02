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Різдво Христове 2022: до якого числа носять вечерю, традиції

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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2 січня, 07:30
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Прийнято вважати, що вечерю треба носити на Святвечір. Але можна відвідати рідних і в інший день
Коли носити вечерю: на Різдво чи на Святвечір
Коли носити вечерю: на Різдво чи на Святвечір / Фото: Колаж: Сьогодні

Від щирого серця вітаємо вас і ваших близьких з Новим роком 2022 та Різдвом Христовим і продовжуємо відповідати на найпопулярніші питання у цей період. Багато хто гадає: до якого числа носити вечерю? Особливо це цікавить тих, у кого є хрещені та хрещеники. Пропонуємо розібратися.

Вам, безумовно, знайома традиція носити вечерю близьким родичам і кумам напередодні Різдва Христового, бажаючи їм доброго вечора. Але, як це робити правильно – питання спірне.

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Коли носять вечерю у 2022 році і як це робити правильно? Що зазвичай знаходиться у святковому свято-вечірньому кошику, хто і кому повинен його піднести? Давайте дізнаємося.

Коли носити вечерю: на Різдво чи на Святвечір?
Коли носити вечерю: на Різдво чи на Святвечір? / Фото: pixabay.com

Якого числа носять вечерю 2022 року?

Згідно з прийнятими традиціями, вечерю потрібно носити 6 січня – напередодні святкування православного Різдва. Хрещеники приносять частування своїм хрещеним, проводять у них у гостях кілька годин, після чого вирушають додому, щоб відсвяткувати Різдво за власним сімейним столом. Звичайно, можна відвідати рідних безпосередньо 7 січня. Але за традицією, правильний час для того, щоб принести вечерю, вважається Святвечір.

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Коли носити вечерю: на Різдво чи на Святвечір?
Коли носити вечерю: на Різдво чи на Святвечір? / Фото: pixabay.com

Кому належить носити вечерю?

За християнськими правилами, вечерю мають носити діти. Її належить передавати близьким кровним родичам та кумам, причому останнім – в обов'язковому порядку. При зустрічі на Святвечір обов'язково вітають один одного словами "Христос народжується!" і чують у відповідь "Славимо його!". З цією ж фразою входять до будинку, коли заносять вечерю. Спочатку хрещеники пригощають хрещеного батька, потім – хрещену матір, передаючи їм кошик із гостинцями зі словами: "Мама та тато вечерю надіслали. Доброго вечора!".

Свята вечеря – це символічна подяка хрещеним батькам за те, що вони взяли на себе відповідальність за хрещеника, дбають і наставляють його. Хрещені також дякують дітям – вручають їм гроші та солодощі: пиріжки, горішки, цукерки, а також у відповідь передають їм кілька ритуальних страв.

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Що потрібно принести на вечерю
Що потрібно принести на вечерю / Фото: pixabay.com

Що носять на вечерю кумів?

На вечерю хрещеним належить носити кутю, взвар (узвар) та хліб. Прийнято вважати, що чим ситнішим і багатшим виявиться різдвяна кутя, тим більше достатку та благополуччя буде в сім'ї наступного року.

Також дивіться: як оформити стильну закусочну дошку?

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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