Різдво Христове 2022: до якого числа носять вечерю, традиції

Від щирого серця вітаємо вас і ваших близьких з Новим роком 2022 та Різдвом Христовим і продовжуємо відповідати на найпопулярніші питання у цей період. Багато хто гадає: до якого числа носити вечерю? Особливо це цікавить тих, у кого є хрещені та хрещеники. Пропонуємо розібратися.
Вам, безумовно, знайома традиція носити вечерю близьким родичам і кумам напередодні Різдва Христового, бажаючи їм доброго вечора. Але, як це робити правильно – питання спірне.
Коли носять вечерю у 2022 році і як це робити правильно? Що зазвичай знаходиться у святковому свято-вечірньому кошику, хто і кому повинен його піднести? Давайте дізнаємося.
Далі по темі
Якого числа носять вечерю 2022 року?
Згідно з прийнятими традиціями, вечерю потрібно носити 6 січня – напередодні святкування православного Різдва. Хрещеники приносять частування своїм хрещеним, проводять у них у гостях кілька годин, після чого вирушають додому, щоб відсвяткувати Різдво за власним сімейним столом. Звичайно, можна відвідати рідних безпосередньо 7 січня. Але за традицією, правильний час для того, щоб принести вечерю, вважається Святвечір.
Кому належить носити вечерю?
За християнськими правилами, вечерю мають носити діти. Її належить передавати близьким кровним родичам та кумам, причому останнім – в обов'язковому порядку. При зустрічі на Святвечір обов'язково вітають один одного словами "Христос народжується!" і чують у відповідь "Славимо його!". З цією ж фразою входять до будинку, коли заносять вечерю. Спочатку хрещеники пригощають хрещеного батька, потім – хрещену матір, передаючи їм кошик із гостинцями зі словами: "Мама та тато вечерю надіслали. Доброго вечора!".
Свята вечеря – це символічна подяка хрещеним батькам за те, що вони взяли на себе відповідальність за хрещеника, дбають і наставляють його. Хрещені також дякують дітям – вручають їм гроші та солодощі: пиріжки, горішки, цукерки, а також у відповідь передають їм кілька ритуальних страв.
Що носять на вечерю кумів?
На вечерю хрещеним належить носити кутю, взвар (узвар) та хліб. Прийнято вважати, що чим ситнішим і багатшим виявиться різдвяна кутя, тим більше достатку та благополуччя буде в сім'ї наступного року.
Також дивіться: як оформити стильну закусочну дошку?