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Різдво Пресвятої Богородиці-2021: дата, історія і традиції

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 вересня, 19:34
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Примітно, що в Новому Завіті не вказано точний рік народження Святої Діви Марії і практично немає відомостей про її батьків.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці
Свято Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні в православних відзначається багато значимих свят. Нещодавно, наприкінці серпня, було Успіння Пресвятої Богородиці. А в середині вересня настане ще одне велике свято, присвячене Святій Богоматері – Різдво Пресвятої Богородиці.

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Різдво Пресвятої Богородиці-2021: коли буде

Свято є неперехіднім . Це означає, що щорічно воно не змінює дату і відзначається в один і той же день – 21 вересня .

У 2021 році Різдво Пресвятої Богородиці випадає на вівторок, робочий день . Незважаючи на свою значимість, воно не внесене до списку державних свят і буває вихідним тільки, якщо випадає на суботу або неділю.

Що значить свято Різдва Пресвятої Богородиці

Повна назва свята – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії . Це велике двонадесяте свято, присвячене народженню майбутньої Матері Ісуса Христа.

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За церковними канонами, в цей день відбулася одна з найважливіших подій для всіх людей. Свята Марія подарувала людству Божественного Сина – Христа Спасителя .

Різдво Пресвятої Богородиці: історія

До нашого часу збереглося мало подробиць про народження Діви Марії. Навіть рік Її народження не є досконалим. Відомо тільки, що святом цю подію церква визнала в VI столітті .

Діва Марія народилася в роки правління Ірода Великого в одному з передмість Єрусалима. Її батьки, праведні Іоаким і Анна , дожили до похилого віку, але довгий час не могли мати дітей. У ті часи такий факт вважався Божим покаранням і осуджувався оточуючими людьми і церквою.

Пара безперестанку молилася про дарування їм потомства. Одного разу, в одне з великих свят, святий Іоаким пішов до Єрусалиму, щоб зробити пожертвування для Бога. Священик не прийняв його. Зганьблений Іоаким пішов у пустелю, де провів 40 днів , невпинно перебуваючі у пості і молячись. А свята Анна молилася вдома.

Незабаром кожному з подружжя з'явився Божий ангел з радісною звісткою про те, що Бог почув їхні молитви і подарує їм дитя. Це буде дівчинка, яку назвуть Марією , і через яку буде благословенний весь рід людський.

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Коли Іоаким і Анна нарешті зустрілися в Єрусалимі, відбулося зачаття благословенної дитини .

8 сентября (21 вересня за григоріанським календарем) на світ з'явилася дівчинка, яку, згідно передбаченню, нарекли Марією. На знак подяки Богу подружжя пообіцяли віддати її в Храм Господній. Після досягнення Марією трирічного віку ця обітниця була виконана.

Народні традиції в день Різдва Пресвятої Богородиці

У православних тісно переплелися церковні і народні традиції святкування Різдва Богородиці 21 вересня.

Приблизно в цей період закінчувалися сільськогосподарські роботи в полі і починалася підготовка до зими. Люди в своїх молитвах дякували Пресвяту Богородицю за зібраний урожай і просили допомоги на наступний рік.

У народі свято називалося Мала Пречиста. У цю пору зустрічали осінь, влаштовували святкові гуляння, ходили одне до одного в гості, вшановували молодят, накривали багато стіл.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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