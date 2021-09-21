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Різдво Пресвятої Богородиці-2021: привітання в картинках, віршах і листівках

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 вересня, 05:15
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У свято Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня відправляйте щиросердечні вітання рідним і близьким людям з побажаннями щастя, віри, надії і благополуччя
Різдво Пресвятої Богородиці: листівки та побажання
Різдво Пресвятої Богородиці: листівки та побажання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 вересня, віруючі відзначають значущу подію – Різдво Пресвятої Богородиці. У цей осінній день на світ з'явилася свята Діва Марія, майбутня Матір Божа, яка подарувала людям Спасителя.

Ми зібрали для вас ефектні привітання, красиві картинки, добрі вірші та побажання, які ви можете адресувати рідним людям, близьким, друзям, колегам у це світле свято.

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Найкращі привітання з Різдвом Богородиці у віршах

***

День сегодня великий,
Праздник сегодня светлый –
Господь даровал Чадо
Супругам когда-то бездетным

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Дитя назвали Марией
По слову Ангела Света.
Сие Рождество открыло
Страницу Благого завета.

Тихонько лежит в колыбели
Рожденная миру в спасенье,
Великая радость Вселенной,
Предвестница Воскресения.

Різдво Пресвятої Богородиці: картинки зі святом
Різдво Пресвятої Богородиці: картинки зі святом / Фото: bonnycards

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***

В Рождество Пресвятой Богородицы
Пусть сердца ваши счастьем наполнятся,
Пусть с небес благодать к вам сойдет,
Вера грешные души спасет.

Різдво Богородиці: кращі поздоровлення і картинки
Різдво Богородиці: кращі поздоровлення і картинки / Фото: bonnycards

***

Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

С праздником Рождества Пресвятой Богородицы: открытки
С праздником Рождества Пресвятой Богородицы: открытки / Фото: Pinterest

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Чистой верой душа пусть наполнится.
Я желаю любви и терпения,
Пусть уходят подальше сомнения,

Пусть сияет вам счастье прекрасное,
Обойдут вас печали, ненастья,
Пусть согреет вас солнце лучистое,
И здоровыми будут все близкие.

З вдень Різдва Богородиці: привітання
З вдень Різдва Богородиці: привітання / Фото: Pinterest

Щиросердечні вітання в день Різдва Пресвятої Богородиці в прозі

***

Від щирого серця вітаю з Різдвом Богородиці! Нехай Матір Божа охороняє вас від будь-якого лиха, нехай подарує благополуччя і надію, нехай врозумляє і наставляє на шлях істинний, нехай допомагає долати труднощі і нехай наповнює вашу душу радістю, світлом, милосердям!

Поздоровлення в свято Різдва Богородиці
Поздоровлення в свято Різдва Богородиці / Фото: Pixabay

***

Ось і настало світле свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Вітаю вас із цією подією і бажаю свята в душі, більше радісних моментів у житті, сімейного щастя, любові і довіри, чесності та добра.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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