Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в свято

21 вересня у Різдво Богородиці не можна виконувати брудну і важку роботу, відмовляти у проханнях, сваритися і бажати комусь зла.

Головні традиції і заборони на Різдво Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 21 вересня, у православних християн настане значимий день – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Це свято присвячене народженню Діви Марії, майбутньої Матері нашого Господа Ісуса Христа.

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Богоматір завжди шанували як помічницю і заступницю всіх людей, а також покровительку жінок , незаміжніх дівчат, матерів.

У народі свята, пов'язані з Богородицею, також отримали свої назви:

Успіння Пресвятої Богородиці – Перша Пречиста ; Різдво Пресвятої Богородиці – Друга Пречиста .

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З цим святом пов'язано багато традицій і прикмет, а також важливих заборон , які у жодному разі не можна порушувати.

Головні заборони в день Різдва Пресвятої Богородиці

Як в усі значимі православні свята, у день Різдва Богородиці накладаються суворі заборони на важку фізичну і брудну роботу , а також господарські справи: не можна шити, вишивати, прати, прибирати, мити, стригти, а ще копати, пиляти, рубати, лагодити, будувати тощо.

, а також господарські справи: не можна шити, вишивати, прати, прибирати, мити, стригти, а ще копати, пиляти, рубати, лагодити, будувати тощо. У цей святий день у жодному разі не можна лаятися , скандалити, бажати комусь зла, лихословити.

, скандалити, бажати комусь зла, лихословити. Світле свято Різдва Діви Марії потрібно провести у піднесеному і радісному настрої, а ось перебувати в печалі і розчаруванні зовсім недоречно.

зовсім недоречно. У день Різдва Пресвятої Богородиці не рекомендується вживати в їжу м'ясо і пити алкоголь .

. Існує заборона на залишки їжі після обіду – їх прибирають зі столу, але не викидають у сміття, а згодовують домашнім тваринам або кришать птахам.

після обіду – їх прибирають зі столу, але не викидають у сміття, а згодовують домашнім тваринам або кришать птахам. У цей святий день у жодному разі не можна бути байдужими до чужих прохань. Не проходьте повз бідних, не подавши їм їжу або милостиню .

. Особливо ця заборона стосується дівчат і жінок, тому що вони можуть стати безплідними .

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