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Різдво Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в свято

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
20 вересня, 14:37
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21 вересня у Різдво Богородиці не можна виконувати брудну і важку роботу, відмовляти у проханнях, сваритися і бажати комусь зла.
Головні традиції і заборони на Різдво Пресвятої Богородиці
Головні традиції і заборони на Різдво Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 21 вересня, у православних християн настане значимий день – Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Це свято присвячене народженню Діви Марії, майбутньої Матері нашого Господа Ісуса Христа.

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У народі свята, пов'язані з Богородицею, також отримали свої назви:

  1. Успіння Пресвятої Богородиці Перша Пречиста ;
  2. Різдво Пресвятої Богородиці – Друга Пречиста .
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З цим святом пов'язано багато традицій і прикмет, а також важливих заборон , які у жодному разі не можна порушувати.

Головні заборони в день Різдва Пресвятої Богородиці

  • Як в усі значимі православні свята, у день Різдва Богородиці накладаються суворі заборони на важку фізичну і брудну роботу , а також господарські справи: не можна шити, вишивати, прати, прибирати, мити, стригти, а ще копати, пиляти, рубати, лагодити, будувати тощо.
  • У цей святий день у жодному разі не можна лаятися , скандалити, бажати комусь зла, лихословити.
  • Світле свято Різдва Діви Марії потрібно провести у піднесеному і радісному настрої, а ось перебувати в печалі і розчаруванні зовсім недоречно.
  • У день Різдва Пресвятої Богородиці не рекомендується вживати в їжу м'ясо і пити алкоголь .
  • Існує заборона на залишки їжі після обіду – їх прибирають зі столу, але не викидають у сміття, а згодовують домашнім тваринам або кришать птахам.
  • У цей святий день у жодному разі не можна бути байдужими до чужих прохань. Не проходьте повз бідних, не подавши їм їжу або милостиню .
  • Особливо ця заборона стосується дівчат і жінок, тому що вони можуть стати безплідними .

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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