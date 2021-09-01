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З 1 вересня: найкращі привітання, картинки і вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 вересня, 05:10
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Вітаємо з 1 вересня всіх школярів, першокласників, батьків і вчителів у День знань і даруємо ефектні листівки і тематичні картинки
Привітання з 1 вересня в картинках, прозі і віршах
Привітання з 1 вересня в картинках, прозі і віршах / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 1 вересня, відзначається День знань, присвячений початку навчального року . Хтось йде в перший раз в перший клас, для когось це останній шкільний рік навчання, а хтось просто став на рік старше і перейшов із класу в клас.

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Ми вітаємо всіх, для кого цей день є святом, і бажаємо позитиву, гарного настрою, міцного здоров'я, відпочилнку і тяги до знань.

Позитивні привітання і картинки з 1 вересня у віршах

***

Поздравляю с Днем знаний, ребята!
Быстро школьные годы идут:
С вами встретиться снова приятно
И продолжить учебный наш труд.

Пусть дается легко вам наука,
Пусть терпение не подведет.
Чтоб уроки вас не убаюкали,
Высыпайтесь на месяц вперед!

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З 1 вересня
З 1 вересня / Фото: bonnycards

***

Ты больше не ребенок,
Ты вырос, ученик!
Все отложи игрушки,
Твой друг теперь дневник.

Пускай он наполняется
Отметками отличными,
И на уроках школьных,
Веди себя прилично.

З 1 вересня
З 1 вересня / Фото: bonnycards

***

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Сегодня главный праздник сентября,
И много новых знаний ждут тебя,
Ты будь готов к контрольным сложным,
Но для тебя ведь все возможно!

З 1 вересня
З 1 вересня / Фото: bonnycards

***

Снова осень, школа вся в цветах,
Словно море с волнами цветными,
Гордость школы в вас, учениках,
Наполняйтесь знаньями своими.

Мы с Днем знаний поздравляем вас,
Праздник этот яркий и веселый,
С пользой проводите каждый час,
Каждый миг вы в стенах этой школы!

З 1 вересня
З 1 вересня / Фото: bonnycards

Позитивні привітання з 1 вересня у прозі

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***

З Днем знань. Бажаю летіти на світло знань і науки, як метелик, бажаю з інтересом і ентузіазмом прагнути до нових успіхів і неодмінно їх досягати. Нехай цей навчальний рік принесе велику удачу, нехай кожен його день дарує веселий настрій, відмінні оцінки і золоті медалі перемог!

З 1 вересня
З 1 вересня / Фото: bonnycards

***

З Днем знань вітаємо усіх! Нехай творчі ідеї постійно приходять в голову і невпинно перетворюються в життя! Бажаємо безліч нових, корисних знань, доброго слова і вірної пам'яті!

***

Шановні учні, викладачі і батьки! Вітаємо вас з прекрасним святом 1 вересня – з Днем знань. Поспішаємо вам побажати успіхів у процесі освоєння нового, удачі, бадьорості і здоров'я, дійсної дружби і радості відкриттів.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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