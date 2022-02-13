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З 14 лютого: закохані привітання та найкращі побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 лютого, 19:53
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Поспішаємо привітати всіх із наступаючим святом святого Валентина та Днем закоханих
З 14 лютого: вітання, картинки та побажання
З 14 лютого: вітання, картинки та побажання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Лише кілька годин залишилося до наступу 14 лютого свята всіх закоханих , тож готуйтеся першими привітати коханих людей, побажати миру, любові, добра, романтики, чуттєвості та порозуміння!

А ми зібрали для вас надзвичайні, яскраві, ніжні, милі, барвисті та добрі вітання з 14 лютого , які ви можете адресувати вашій коханій людині.

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З 14 лютого: вітання у прозі

***

Настає День усіх закоханих! Якщо в серці оселяється це величезне почуття, то весь світ, що оточує, стає по-особливому прекрасним, добрим і сповненим чудес. Нехай любов наповнює тебе всі 365 днів на рік, а не лише 14 лютого!

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Добрі вітання з 14 лютого / Фото: pinterest
Добрі вітання з 14 лютого / Фото: pinterest

***

Кохання надихає, окрилює, дарує надію. Кохання справді вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття сповнює серця до країв. Кохання, ніжності, теплоти, гармонії та краси! Зі святом 14 лютого!

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Гарні побажання на день 14 лютого / Фото: pinterest
Гарні побажання на день 14 лютого / Фото: pinterest

***

Вітаю із 14 лютого! Бажаю із почуттям кохання зустрічати кожен день. Бажаю любити своїх близьких, свою другу половинку, свою роботу та хобі, своє життя та себе. І нехай будь-яка любов завжди буде взаємною!

З 14 лютого: привітання та картинки / Фото: pinterest
З 14 лютого: привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Моя кохана людина! Вітаю тебе із 14 лютого! Відтоді як ми з тобою познайомилися, моє життя стало яскравим, насиченим і прекрасним. Спасибі тобі за це! Бажаю, щоб наша любов міцніла, ставала все сильнішою, перемагала всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом!

14 лютого: листівки та милі привітання / Фото: pinterest
14 лютого: листівки та милі привітання / Фото: pinterest

Ефектні вітання з 14 лютого у віршах

***

Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.

Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.

Прикольні вітання з 14 лютого / Фото: pinterest
Прикольні вітання з 14 лютого / Фото: pinterest

***

В февральский день любви и счастья
Волшебник добрый Валентин
Пусть прочь прогонит все ненастья,
А принесет любовь и мир.

Пусть совпадут сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!

Свято 14 лютого: листівки / Фото: pinterest
Свято 14 лютого: листівки / Фото: pinterest

***

С февральским днем я поздравляю
И вам большой любви желаю.
Будьте счастливы, дружны,
Ведь друг другу вы нужны!
Вы любовь свою храните,
От раздоров берегите.
Пусть живет она сто лет,
Всем даря свой нежный свет.

14 лютого
14 лютого / Фото: bonnycards

***

В день святого Валентина
Пожелать хочу любви,
Море страсти, позитива
И свиданий до зари,
Много нежных поцелуев
И объятий без причин,
Чтоб помог открыть любую
Дверцу в сердце Валентин!

Раніше ми розповідали, кому яку валентинку подарувати за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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