Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

З Днем Катерини: яскраві картинки, листівки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 грудня, 06:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні православні відзначають Катеринин день: вітаємо з церковним і народним святом
День Катерини: картинки, листівки та привітання
День Катерини: картинки, листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно 7 грудня православна церква шанує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської , яка жила наприкінці ІІІ століття та постраждала за свою віру, прийнявши тортури і страту від рук катів.

У народі на честь святої відзначається Катеринин день. Це світле й радісне зимове свято присвячене молодим сім'ям, першому снігу, санному шляху. Ми підготували для вас ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, гарні вірші та прозу у День святої Катерини.

Реклама

День святої Катерини: добрі вітання у прозі

***

Вітаю із Днем Катерини! Бажаю, щоб це світле і добре свято принесло тільки радість, удачу і добробут! Нехай з вами буде сімейне щастя, душевна гармонія і величезне кохання. Нехай Катерина захищає вас від усіх негараздів та бід!

Листівки та картинки у День святої Катерини / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День святої Катерини / Фото: pinterest

Реклама

***

Приймай вітання з благодатним святом святої Катерини! Нехай свята ніколи не залишає тебе, нехай допомагає, навчаючи всьому, і захищає від бід! Бажаю тобі величезного щастя, терпіння у важкі хвилини, сильної віри в душі та чистих помислів!

Вітання з Днем Катерини: яскраві картинки / Фото: pinterest
Вітання з Днем Катерини: яскраві картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

Бажаю в Катеринин день щастя, добра, віри, порозуміння, сердечності та виконання всіх бажань! Нехай свята Катерина завжди оберігає й допомагає йти вірною дорогою! Нехай кожну мить буде наповнена любов'ю, позитивом та успіхом!

Зі святом Катерини: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом Катерини: вітальні листівки / Фото: pinterest

Найкращі побажання і вітання з Днем Катерини у віршах

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть от бед она хранит,
Бережет твоих любимых
И тебя от всех обид.

Покровительница знаний
Дарит мудрости запас,
В исполнении желаний
Пусть поможет, сил придаст!

З Днем святої Катерини: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем святої Катерини: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя
И желаю много счастья
И, конечно же, добра,
И удачи, и терпенья,
И здоровья, и везенья.
Верить в чудо и в любовь,
Быть красивой вновь и вновь!

День святої Катерини: картинки та привітання / Фото: pinterest
День святої Катерини: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

На календаре сегодня
Вновь 7 декабря –
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.

Пусть святая Катерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.

Катеринин день: вітальні картинки / Фото: pinterest
Катеринин день: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

С Днем святой Екатерины!
Пусть она с небес незримо
Ваш покой оберегает
И здоровья прибавляет,
Все проблемы разрешит,
Счастье в доме сохранит.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
29 листопада - 5 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти