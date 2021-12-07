З Днем Катерини: яскраві картинки, листівки та привітання

Сьогодні православні відзначають Катеринин день: вітаємо з церковним і народним святом

День Катерини: картинки, листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно 7 грудня православна церква шанує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської , яка жила наприкінці ІІІ століття та постраждала за свою віру, прийнявши тортури і страту від рук катів.

У народі на честь святої відзначається Катеринин день. Це світле й радісне зимове свято присвячене молодим сім'ям, першому снігу, санному шляху. Ми підготували для вас ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, гарні вірші та прозу у День святої Катерини.

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День святої Катерини: добрі вітання у прозі

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Вітаю із Днем Катерини! Бажаю, щоб це світле і добре свято принесло тільки радість, удачу і добробут! Нехай з вами буде сімейне щастя, душевна гармонія і величезне кохання. Нехай Катерина захищає вас від усіх негараздів та бід!

Листівки та картинки у День святої Катерини / Фото: pinterest

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Приймай вітання з благодатним святом святої Катерини! Нехай свята ніколи не залишає тебе, нехай допомагає, навчаючи всьому, і захищає від бід! Бажаю тобі величезного щастя, терпіння у важкі хвилини, сильної віри в душі та чистих помислів!

Вітання з Днем Катерини: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Бажаю в Катеринин день щастя, добра, віри, порозуміння, сердечності та виконання всіх бажань! Нехай свята Катерина завжди оберігає й допомагає йти вірною дорогою! Нехай кожну мить буде наповнена любов'ю, позитивом та успіхом!

Зі святом Катерини: вітальні листівки / Фото: pinterest

Найкращі побажання і вітання з Днем Катерини у віршах

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С Днем святой Екатерины!

Пусть от бед она хранит,

Бережет твоих любимых

И тебя от всех обид.



Покровительница знаний

Дарит мудрости запас,

В исполнении желаний

Пусть поможет, сил придаст!

З Днем святої Катерини: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя

И желаю много счастья

И, конечно же, добра,

И удачи, и терпенья,

И здоровья, и везенья.

Верить в чудо и в любовь,

Быть красивой вновь и вновь!

День святої Катерини: картинки та привітання / Фото: pinterest

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На календаре сегодня

Вновь 7 декабря –

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.



Пусть святая Катерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.



Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

Катеринин день: вітальні картинки / Фото: pinterest

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С Днем святой Екатерины!

Пусть она с небес незримо

Ваш покой оберегает

И здоровья прибавляет,

Все проблемы разрешит,

Счастье в доме сохранит.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.