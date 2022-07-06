З Днем Івана Купала: привітання, яскраві картинки та листівки (фото)

Добірка тематичних картинок та милих привітань зі святом Івана Купала для рідних, близьких, друзів та колег.

З Днем Івана Купала: найкращі привітання та картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогоднішньої ночі, з 6 на 7 липня, ми зустрічаємо стародавнє магічне та гарне літнє свято Івана Купала , яке присвячене древнім народним традиціям, а також стихіям сонця, води, трав і квітів, коханню та молодості.

Пропонуємо вам ефектні картинки, добрі побажання, гарні вірші та вітання з Днем Івана Купала-2022 .

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Красиві вітання зі святом Івана Купала у віршах

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Чарує папороті цвіт

В ніч пристрасті й кохання

Купальське свято йде у світ -

Прийми мої вітання!

Красиві вітання зі святом Івана Купала / Фото: pinterest

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Нехай купальське вогнище

Очистить вас від негараздів.

В ніч на Івана на Купала

Я від душі бажаю тільки щастя!

Зі святом Івана Купала: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

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У ніч купальську тиху

Запалимо вогонь,

Щоби біда і лихо

Минали осторонь,

Добро, що є навколо,

Єднається в цей час,

Хай сила зла ніколи

Не опанує нас!

Бажаємо здоров'я

І дітям, і старим,

Щоб лиш добро збувалось,

І вдача посміхалась,

Мов сонцем золотим!

З Івана Купала: найкращі побажання та картинки / Фото: pinterest

З Днем Івана Купала: вітання своїми словами

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У свято Івана Купала бажаю тобі щедрості долі, пишності природи, чистої води, яскравого сонця, душевного зцілення та бадьорості тіла, доброго успіху та благополуччя на життєвому шляху. Нехай світ буде прихильним і добрим до тебе, нехай запанує мир навколо і благоденство в душі!

Добрі привітання на Івана Купала / Фото: pinterest

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Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю цього магічного дня, щоб справдилися головні мрії! Живіть у мирі та здоров'ї, любові та процвітанні, надії та вірі у добро і справедливість.

З Днем Івана Купала: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Вітаю із Днем Івана Купала. Бажаю тобі знайти свою квітучу папороть, яка допоможе серцю розцвісти пелюстками радості, щастя та кохання. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай цього дня з тобою станеться справжнє диво! Здоров'я, благодаті та радості.

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