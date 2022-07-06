Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни

Рятуємо кору

Як зберігати ліки

Якість сиру

Собака гризе речі

Користь огірків

Догляд за малиною
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

З Днем Івана Купала: привітання, яскраві картинки та листівки (фото)

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 липня, 16:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Добірка тематичних картинок та милих привітань зі святом Івана Купала для рідних, близьких, друзів та колег.
З Днем Івана Купала: найкращі привітання та картинки
З Днем Івана Купала: найкращі привітання та картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогоднішньої ночі, з 6 на 7 липня, ми зустрічаємо стародавнє магічне та гарне літнє свято Івана Купала , яке присвячене древнім народним традиціям, а також стихіям сонця, води, трав і квітів, коханню та молодості.

Пропонуємо вам ефектні картинки, добрі побажання, гарні вірші та вітання з Днем Івана Купала-2022 .

Реклама

Красиві вітання зі святом Івана Купала у віршах

***

Чарує папороті цвіт
В ніч пристрасті й кохання
Купальське свято йде у світ -
Прийми мої вітання!

Красиві вітання зі святом Івана Купала / Фото: pinterest
Красиві вітання зі святом Івана Купала / Фото: pinterest

Реклама

***

Нехай купальське вогнище
Очистить вас від негараздів.
В ніч на Івана на Купала
Я від душі бажаю тільки щастя!

Зі святом Івана Купала: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest
Зі святом Івана Купала: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

У ніч купальську тиху
Запалимо вогонь,
Щоби біда і лихо
Минали осторонь,
Добро, що є навколо,
Єднається в цей час,
Хай сила зла ніколи
Не опанує нас!
Бажаємо здоров'я
І дітям, і старим,
Щоб лиш добро збувалось,
І вдача посміхалась,
Мов сонцем золотим!

З Івана Купала: найкращі побажання та картинки / Фото: pinterest
З Івана Купала: найкращі побажання та картинки / Фото: pinterest

З Днем Івана Купала: вітання своїми словами

***

У свято Івана Купала бажаю тобі щедрості долі, пишності природи, чистої води, яскравого сонця, душевного зцілення та бадьорості тіла, доброго успіху та благополуччя на життєвому шляху. Нехай світ буде прихильним і добрим до тебе, нехай запанує мир навколо і благоденство в душі!

Добрі привітання на Івана Купала / Фото: pinterest
Добрі привітання на Івана Купала / Фото: pinterest

***

Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю цього магічного дня, щоб справдилися головні мрії! Живіть у мирі та здоров'ї, любові та процвітанні, надії та вірі у добро і справедливість.

З Днем Івана Купала: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Днем Івана Купала: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Вітаю із Днем Івана Купала. Бажаю тобі знайти свою квітучу папороть, яка допоможе серцю розцвісти пелюстками радості, щастя та кохання. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай цього дня з тобою станеться справжнє диво! Здоров'я, благодаті та радості.

Раніше ми розповідали, як ворожити на Івана Купала. Також дізнайтесь точні дати літніх свят Спасів у 2022 році.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Гороскоп сумісності
Вони розуміють одне одного із півслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козеріг/Терези
Козеріг/Терези
Близнюки/Водолій
Близнюки/Водолій
1 /2
Знайти пару
Місячний календар на тиждень
4 – 10 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як відучити собаку гризти речі
Лайфхаки
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти