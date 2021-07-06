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З Днем Івана Купала: яскраві листівки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 липня, 19:50
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Вітаємо зі святом Івана Купала-2021: найкращі побажання, картинки, листівки та вірші
Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: Depositphotos

В ніч із 6 на 7 липня слов'яни зустрічають зелене красиве літнє свято – Івана Купала. Обов'язково привітайте з цим днем своїх рідних і близьких людей, а ми підготували для вас ефектні листівки і добрі вітання з Івана Купала-2021.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Веселі привітання з Івана Купала у віршах

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***

Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.

К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!

З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

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Івана Купала-2021: привітання зі святом своїми словами

***

У День Івана Купала бажаю тобі щедрості долі та пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Зі святом Івана Купала: позитивні привітання

***

Интересный праздник
К нам приходит летом –
День Иван Купалы
Я желаю встретить.

Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.

Пусть в кострах сгорают
Слезы и печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.

Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.

З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Найкращі привітання на Івана Купала в прозі

***

Вітаю тебе з Днем Івана Купала! Бажаю процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, згадувати з посмішкою минуле, дивитися з оптимізмом у майбутнє, а в сьогоденні обов'язково знайти свій чарівну квітку папороті, яка подарує тобі щастя, мир і благополуччя.

З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Вітаю з днем Івана Купала: картинки й вірші

***

Праздник этот, словно тайна,
К нам явился среди лета.
Это день Иван Купала,
День венков, костров и смеха.

На Купала я желаю
Мира, счастья и везенья.
Отмечай его с друзьями
И с хорошим настроеньем!

З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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