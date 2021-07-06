З Днем Івана Купала: яскраві листівки і привітання

В ніч із 6 на 7 липня слов'яни зустрічають зелене красиве літнє свято – Івана Купала. Обов'язково привітайте з цим днем своїх рідних і близьких людей, а ми підготували для вас ефектні листівки і добрі вітання з Івана Купала-2021.
А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Веселі привітання з Івана Купала у віршах
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Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!
Івана Купала-2021: дієві обряди для незаміжніх дівчат
Івана Купала-2021: привітання зі святом своїми словами
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У День Івана Купала бажаю тобі щедрості долі та пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.
Зі святом Івана Купала: позитивні привітання
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Интересный праздник
К нам приходит летом –
День Иван Купалы
Я желаю встретить.
Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.
Пусть в кострах сгорают
Слезы и печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.
Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.
Найкращі привітання на Івана Купала в прозі
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Вітаю тебе з Днем Івана Купала! Бажаю процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, згадувати з посмішкою минуле, дивитися з оптимізмом у майбутнє, а в сьогоденні обов'язково знайти свій чарівну квітку папороті, яка подарує тобі щастя, мир і благополуччя.
Вітаю з днем Івана Купала: картинки й вірші
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Праздник этот, словно тайна,
К нам явился среди лета.
Это день Иван Купала,
День венков, костров и смеха.
На Купала я желаю
Мира, счастья и везенья.
Отмечай его с друзьями
И с хорошим настроеньем!
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