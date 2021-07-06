З Днем Івана Купала: яскраві листівки і привітання

Вітаємо зі святом Івана Купала-2021: найкращі побажання, картинки, листівки та вірші

Зі святом Івана Купала / Фото: Depositphotos

В ніч із 6 на 7 липня слов'яни зустрічають зелене красиве літнє свято – Івана Купала. Обов'язково привітайте з цим днем своїх рідних і близьких людей, а ми підготували для вас ефектні листівки і добрі вітання з Івана Купала-2021.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Веселі привітання з Івана Купала у віршах

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Днем мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетем венки,

Чтоб пускать их у реки.



К ночи разведем костер,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: что за забавы?

Это день Иван Купала!

З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

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Івана Купала-2021: привітання зі святом своїми словами

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У День Івана Купала бажаю тобі щедрості долі та пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Зі святом Івана Купала: позитивні привітання

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Интересный праздник

К нам приходит летом –

День Иван Купалы

Я желаю встретить.



Пусть венок купальский

Вдаль уносит речка,

К радости, к удаче

И к судьбе навстречу.



Пусть в кострах сгорают

Слезы и печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.



Всем желаю в праздник

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Найкращі привітання на Івана Купала в прозі

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Вітаю тебе з Днем Івана Купала! Бажаю процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, згадувати з посмішкою минуле, дивитися з оптимізмом у майбутнє, а в сьогоденні обов'язково знайти свій чарівну квітку папороті, яка подарує тобі щастя, мир і благополуччя.

З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Вітаю з днем Івана Купала: картинки й вірші

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Праздник этот, словно тайна,

К нам явился среди лета.

Это день Иван Купала,

День венков, костров и смеха.



На Купала я желаю

Мира, счастья и везенья.

Отмечай его с друзьями

И с хорошим настроеньем!

З Днем Івана Купала / Фото: bonnycards

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.