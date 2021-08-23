З Днем Незалежності України: ексклюзивні листівки, яскраві картинки, найкращі привітання, вірші і смс

На День Незалежності України відправляйте найкращі привітання та листівки рідним і друзям

З Днем Незалежності України: найкращі листівки, картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

24 серпня ми відзначаємо найважливіше свято в житті нашої країни – День Незалежності України, встановлене на честь Акта проголошення української незалежності 1991 року.

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Ми вітаємо вас з ювілеєм нашої країни і пропонуємо ефектні привітання з Днем Незалежності в картинках, листівках, прозі, віршах і смс. Надсилайте їх рідним і близьким людям з найкращими побажаннями.

День Незалежності: щирі побажання у віршах

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В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.



Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.



Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

З Днем Незалежності: привітання в прозі

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Хай живе вільний український народ! На День Незалежності України бажаю всім здоров'я, процвітання, міцного духу, багатого і щедрого життя і мирного неба над головою. Нехай наші сім'ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

Прикольні привітання з Днем Незалежності України

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Поздравляю с днем свободным,

С тем, что празднует страна.

Ощутите же сегодня

Независимость сполна:



От жены и от работы,

Пива, сала и колбас,

Пусть сказать не смеет кто-то,

Что зависимость у вас!

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З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

День Незалежності: найкращі вітання своїми словами

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Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, насиченого, цікавого і щасливого життя в улюбленій країні. Нехай Україна не знає важких часів, нехай буде радісним і повноцінним кожен день. Бажаю працювати на благо України, бажаю всім дарувати щастя і любов!

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

З Днем Незалежності України: добрі вітання зі святом

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Желаю доброты и искренности,

В украинский День Независимости,

Любить страну я вам желаю,

Другой такой ведь мы не знаем.



Пусть солнце светит ярко нам,

Пускай не будет в мире зла,

Пусть будет радость, счастье, смех,

Пусть ждет страну большой успех!

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

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