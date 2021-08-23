З Днем Незалежності України: ексклюзивні листівки, яскраві картинки, найкращі привітання, вірші і смс

24 серпня ми відзначаємо найважливіше свято в житті нашої країни – День Незалежності України, встановлене на честь Акта проголошення української незалежності 1991 року.
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Ми вітаємо вас з ювілеєм нашої країни і пропонуємо ефектні привітання з Днем Незалежності в картинках, листівках, прозі, віршах і смс. Надсилайте їх рідним і близьким людям з найкращими побажаннями.
День Незалежності: щирі побажання у віршах
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В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.
Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.
Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.
З Днем Незалежності: привітання в прозі
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Хай живе вільний український народ! На День Незалежності України бажаю всім здоров'я, процвітання, міцного духу, багатого і щедрого життя і мирного неба над головою. Нехай наші сім'ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!
Прикольні привітання з Днем Незалежності України
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Поздравляю с днем свободным,
С тем, что празднует страна.
Ощутите же сегодня
Независимость сполна:
От жены и от работы,
Пива, сала и колбас,
Пусть сказать не смеет кто-то,
Что зависимость у вас!
День Незалежності: найкращі вітання своїми словами
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Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, насиченого, цікавого і щасливого життя в улюбленій країні. Нехай Україна не знає важких часів, нехай буде радісним і повноцінним кожен день. Бажаю працювати на благо України, бажаю всім дарувати щастя і любов!
З Днем Незалежності України: добрі вітання зі святом
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Желаю доброты и искренности,
В украинский День Независимости,
Любить страну я вам желаю,
Другой такой ведь мы не знаем.
Пусть солнце светит ярко нам,
Пускай не будет в мире зла,
Пусть будет радость, счастье, смех,
Пусть ждет страну большой успех!
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