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З Днем Незалежності України: ексклюзивні листівки, яскраві картинки, найкращі привітання, вірші і смс

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 серпня, 16:20
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На День Незалежності України відправляйте найкращі привітання та листівки рідним і друзям
З Днем Незалежності України: найкращі листівки, картинки і привітання
З Днем Незалежності України: найкращі листівки, картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

24 серпня ми відзначаємо найважливіше свято в житті нашої країни – День Незалежності України, встановлене на честь Акта проголошення української незалежності 1991 року.

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Ми вітаємо вас з ювілеєм нашої країни і пропонуємо ефектні привітання з Днем Незалежності в картинках, листівках, прозі, віршах і смс. Надсилайте їх рідним і близьким людям з найкращими побажаннями.

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День Незалежності: щирі побажання у віршах

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***

В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання
З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

З Днем Незалежності: привітання в прозі

***

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Хай живе вільний український народ! На День Незалежності України бажаю всім здоров'я, процвітання, міцного духу, багатого і щедрого життя і мирного неба над головою. Нехай наші сім'ї завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання
З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

Прикольні привітання з Днем Незалежності України

***

Поздравляю с днем свободным,
С тем, что празднует страна.
Ощутите же сегодня
Независимость сполна:

От жены и от работы,
Пива, сала и колбас,
Пусть сказать не смеет кто-то,
Что зависимость у вас!

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З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання
З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

День Незалежності: найкращі вітання своїми словами

***

Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, насиченого, цікавого і щасливого життя в улюбленій країні. Нехай Україна не знає важких часів, нехай буде радісним і повноцінним кожен день. Бажаю працювати на благо України, бажаю всім дарувати щастя і любов!

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання
З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

З Днем Незалежності України: добрі вітання зі святом

***

Желаю доброты и искренности,
В украинский День Независимости,
Любить страну я вам желаю,
Другой такой ведь мы не знаем.

Пусть солнце светит ярко нам,
Пускай не будет в мире зла,
Пусть будет радость, счастье, смех,
Пусть ждет страну большой успех!

З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання
З Днем Незалежності України: листівки, картинки і привітання / Фото: Pixabay

Дивіться відеотест на незалежність на честь 30-річчя незалежності України:

Раніше ми розповідали, з чим носити вишиванку в День Незалежності: 4 способи в етно-стилі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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