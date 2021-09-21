Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

З Днем осіннього рівнодення: душевні картинки, вітання та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 вересня, 18:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вітаємо з Днем осіннього рівнодення і бажаємо внутрішньої рівноваги, позитиву, сонячного настрою й усмішок
З Днем осіннього рівнодення: картинки та привітання
З Днем осіннього рівнодення: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

22 вересня прийде День осіннього рівнодення у 2021 році. Цей день здавна наділявся магічними властивостями, і неспроста – адже день стає рівним ночі, світло гармонує з темрявою, а добро незмінно перемагає зло. У всякому разі, всі цього щиро бажають одне одному.

Ми зібрали для вас прикольні, душевні, радісні і веселі привітання з Днем осіннього рівнодення, щоб підняти настрій, додати сонця й позитиву.

Реклама

Читайте також:

Ефектні привітання в День осіннього рівнодення-2021 у віршах

***

Я желаю, чтоб ночи и дни
Мы любовью за край наполняли,
Чтобы жили в гармонии мы
Чтобы счастья часы не считали.

Реклама

З Днем осіннього рівнодення: картинки зі святом
З Днем осіннього рівнодення: картинки зі святом / Фото: Pinterest

***

Осень с летом расстается,
И то плачет, то смеется,
То дождинками всплакнет,
То вдруг солнцем все зальет,
Равноденствие природы,
Разнообразие погоды!
День сегодня равен ночи,
Скоро станет он короче,
Но то завтра, а сейчас,
С равноденствием всех вас!

Реклама

З Днем осіннього рівнодення: кращі поздоровлення і картинки
З Днем осіннього рівнодення: кращі поздоровлення і картинки / Фото: Pinterest

***

День улегся на чашу весов
На вторую устроилась ночь,
Мироздания счастливые дети,
Шумный сын и тихая дочь.

Пополам разделили минуты,
На двоих часы поделили,
День осеннего равноденствия
Вы сегодня нам подарили!

З Днем осіннього рівнодення: листівки
З Днем осіннього рівнодення: листівки / Фото: Pinterest

Красиві привітання з осіннім рівноденням у прозі

***

Вітаю з Днем осіннього рівнодення! Бажаю удачі у всіх починаннях, здійснення мрій, світлого і доброго настрою, незважаючи на час доби, віри в себе і просування до своїх цілей.

З Днем осіннього рівнодення: привітання
З Днем осіннього рівнодення: привітання / Фото: Pinterest

***

Нехай День осіннього рівнодення подарує гарний настрій, спокій і врівноваженість, здоров'я і багато посмішок, нехай і свята, і будні, і кожен день будуть наповнені щастям, сонцем і теплом.

***

У День осіннього рівнодення від щирого серця прийміть вітання! Бажаю, щоб не тільки сьогодні, але і кожен день був наповнений радісними і світлими почуттями, щоб здоров'я було міцним, а всі мрії втілювалися в плани і обов'язково збувалися.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми розповідали, коли будуть магнітні бурі у вересні 2021 року: прогноз на місяць.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
20 - 26 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти