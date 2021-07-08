З Днем сім'ї, Україно: ніжні картинки і щиросердечні вітання

8 липня в Україні відзначають День сім'ї. Обов'язково привітайте найрідніших і найближчих людей та всіх членів своєї родини з цим радісним святом

День сім'ї. фото УНІАН / Фото: уніан

Сьогодні, 8 липня, в Україні настало тепле, затишне, радісне сімейне свято. А все тому, що воно присвячене родині – найріднішим і найближчим людям.

Life Сьогодні підготували для вас красиві картинки і привітання в прозі й віршах із цим чудовим святом. Скажіть теплі слова своїм членам сім'ї, підніміть їм настрій і порадуйте добрими побажаннями.

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Зі святом родини: ефектні привітання

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Самое важное в жизни – семья,

Там, где с любовью ждут нас всегда,

Где верность, забота и понимание,

Где ласка, поддержка, опора, внимание.

Там, где комфорт, теплота и родные,

Важные эти слова – не пустые.

Любите друг друга, всегда берегите

И верность семье своей вечно храните.

И счастье ваш дом не покинет тогда,

Ведь самое важное в жизни – семья!

З Днем сім'ї / Фото: Unsplash

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Щирі вітання з Днем сім'ї своїми словами

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Вітаю з Днем сім'ї! Адже це найцінніше, що є у людей в житті. Жодна цікава робота, кар'єра і золоті гори не замінять підтримку рідного плеча, дитячу усмішку, теплі обійми. Бажаємо в День сім'ї цінувати понад усе своїх найрідніших людей, дорожити кожною хвилиною, проведеною поруч із ними, ставити сімейний добробут вище за все, насолоджуватися близькістю і теплом. І нехай сім'я буде здоровою, щасливою і великою!

З Днем сім'ї / Фото: Unsplash

З Днем сім'ї, Україно: добрі вірші

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Семья – это первое чудо на свете.

Цените семью! Берегите и верьте!

Семья – это дом, это дети, родные,

Родители славные и дорогие.



Любовь, пониманье, забота и ласка...

Семья – это песня и райская сказка,

Надежность, опора, стремленье, успех

И детский прекрасный заливистый смех!

З Днем сім'ї / Фото: Unsplash

Коротке привітання з Днем сім'ї в прозі

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Бажаю, щоб у вашій родині завжди панували любов, вірність, взаєморозуміння і незмінне щастя!

З Днем сім'ї / Фото: Unsplash

Ефектне побажання сім'ям у свято

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Слова "семья", "любовь" и "верность"

Огромный смысл в себе несут.

Там, где семья – всегда есть нежность,

Там, где любовь – всегда нас ждут,

А там, где верность – доверяют

Без лишних и ненужных фраз.

Пусть эти чувства процветают

И счастьем окружают нас!

З Днем сім'ї / Фото: Unsplash

Прикольне привітання з Днем сім'ї

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Если взять

Любовь и нежность,

К ним добавить

Веру, верность,

Все умножить

На семь "Я",

То получится –

Семья!

З Днем сім'ї / Фото: Unsplash

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