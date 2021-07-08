З Днем сім'ї, Україно: ніжні картинки і щиросердечні вітання

Сьогодні, 8 липня, в Україні настало тепле, затишне, радісне сімейне свято. А все тому, що воно присвячене родині – найріднішим і найближчим людям.
Life Сьогодні підготували для вас красиві картинки і привітання в прозі й віршах із цим чудовим святом. Скажіть теплі слова своїм членам сім'ї, підніміть їм настрій і порадуйте добрими побажаннями.
А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Зі святом родини: ефектні привітання
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Самое важное в жизни – семья,
Там, где с любовью ждут нас всегда,
Где верность, забота и понимание,
Где ласка, поддержка, опора, внимание.
Там, где комфорт, теплота и родные,
Важные эти слова – не пустые.
Любите друг друга, всегда берегите
И верность семье своей вечно храните.
И счастье ваш дом не покинет тогда,
Ведь самое важное в жизни – семья!
Щирі вітання з Днем сім'ї своїми словами
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Вітаю з Днем сім'ї! Адже це найцінніше, що є у людей в житті. Жодна цікава робота, кар'єра і золоті гори не замінять підтримку рідного плеча, дитячу усмішку, теплі обійми. Бажаємо в День сім'ї цінувати понад усе своїх найрідніших людей, дорожити кожною хвилиною, проведеною поруч із ними, ставити сімейний добробут вище за все, насолоджуватися близькістю і теплом. І нехай сім'я буде здоровою, щасливою і великою!
З Днем сім'ї, Україно: добрі вірші
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Семья – это первое чудо на свете.
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья – это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие.
Любовь, пониманье, забота и ласка...
Семья – это песня и райская сказка,
Надежность, опора, стремленье, успех
И детский прекрасный заливистый смех!
Коротке привітання з Днем сім'ї в прозі
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Бажаю, щоб у вашій родині завжди панували любов, вірність, взаєморозуміння і незмінне щастя!
Ефектне побажання сім'ям у свято
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Слова "семья", "любовь" и "верность"
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья – всегда есть нежность,
Там, где любовь – всегда нас ждут,
А там, где верность – доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас!
Прикольне привітання з Днем сім'ї
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Если взять
Любовь и нежность,
К ним добавить
Веру, верность,
Все умножить
На семь "Я",
То получится –
Семья!
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