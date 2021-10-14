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З Днем українського козацтва-2021: патріотичні картинки, листівки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 жовтня, 07:10
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Крім Покрова Богородиці і захисників України сьогодні своє свято також відзначають українські козаки
День українського козацтва: привітання
День українського козацтва: привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

На 14 жовтня припадає відразу кілька важливих для нашої країни свят. Це Покров Пресвятої Богородиці, який вшановують віруючі, а також День захисників і захисниць України, який є офіційним вихідним.

Третє значиме свято, що йде корінням в далеке минуле – День українського козацтва. Воно приурочене до Покрова, бо козаки завжди шанували Богородицю, як свою покровительку і заступницю.

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Не забудьте привітати своїх рідних, близьких і друзів, які причетні до цієї дати. А ми зібрали цікаві, патріотичні, урочисті і прикольні картинки та поздоровлення з Днем українського козацтва.

Привітання з Днем українського козацтва в прозі своїми словами

***

У День вшанування українських козаків бажаю вам міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів і незмінної удачі, палаючого оптимізму і чудового виконання всіх поставлених завдань. Нехай Свята Богородиця береже вас від усіляких бід.

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Листівки до Дня українського козацтва / Фото: pinterest
Листівки до Дня українського козацтва / Фото: pinterest

***

Дорогі наші козаки! У це урочисте і світле історичне свято бажаю вам бути у відмінній формі, завжди прагнути нових висот, заробляти багато грошей і любити всією душею. Нехай ваші любов і вірність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, відвага і цілеспрямованість будуть вашими головними якостями по життю!

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День українського козацтва: привітання та листівки / Фото: pinterest
День українського козацтва: привітання та листівки / Фото: pinterest

***

Бажаю, щоб щастя і любов навічно оселилися в вашому домі, нехай вам завжди буде куди повернутися, а День українського козацтва запам'ятається як позитивний, героїчний, патріотичний і радісний на рік!

З Днем українського козацтва: прикольні картинки / Фото: pinterest
З Днем українського козацтва: прикольні картинки / Фото: pinterest

З Днем українського козацтва: позитивні привітання і вірші

***

Вы самые отважные,
Сверкает снаряжение,
Такое украинское
Казачье поколение.

Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!

День українського козацтва: вітальні листівки та вірші / Фото: pinterest
День українського козацтва: вітальні листівки та вірші / Фото: pinterest

***

Діво Пресвятая – Матір матерів,
Пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
Виповни любов’ю неспокійний дім,
Научи, як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре-зорянице, сонце доброти,
Землю України щастям освіти!

З Днем українських козаків: привітання / Фото: pinterest
З Днем українських козаків: привітання / Фото: pinterest

***

Сильные, отважные мужчины,
Вы оплот, защиты всей страны.
Не важны вам звания и чины,
Главное – не допустить войны.

Будьте вы счастливы и здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни золотой подковой
Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покров Пресвятої Богородиці-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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