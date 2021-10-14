З Днем українського козацтва-2021: патріотичні картинки, листівки і привітання

Крім Покрова Богородиці і захисників України сьогодні своє свято також відзначають українські козаки

День українського козацтва: привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

На 14 жовтня припадає відразу кілька важливих для нашої країни свят. Це Покров Пресвятої Богородиці, який вшановують віруючі, а також День захисників і захисниць України, який є офіційним вихідним.

Третє значиме свято, що йде корінням в далеке минуле – День українського козацтва. Воно приурочене до Покрова, бо козаки завжди шанували Богородицю, як свою покровительку і заступницю.

Реклама

Не забудьте привітати своїх рідних, близьких і друзів, які причетні до цієї дати. А ми зібрали цікаві, патріотичні, урочисті і прикольні картинки та поздоровлення з Днем українського козацтва.

Привітання з Днем українського козацтва в прозі своїми словами

***

У День вшанування українських козаків бажаю вам міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів і незмінної удачі, палаючого оптимізму і чудового виконання всіх поставлених завдань. Нехай Свята Богородиця береже вас від усіляких бід.

Реклама

Листівки до Дня українського козацтва / Фото: pinterest

***

Дорогі наші козаки! У це урочисте і світле історичне свято бажаю вам бути у відмінній формі, завжди прагнути нових висот, заробляти багато грошей і любити всією душею. Нехай ваші любов і вірність повернуться до вас сторицею! Нехай сила, мужність, відвага і цілеспрямованість будуть вашими головними якостями по життю!

Реклама

День українського козацтва: привітання та листівки / Фото: pinterest

***

Бажаю, щоб щастя і любов навічно оселилися в вашому домі, нехай вам завжди буде куди повернутися, а День українського козацтва запам'ятається як позитивний, героїчний, патріотичний і радісний на рік!

З Днем українського козацтва: прикольні картинки / Фото: pinterest

З Днем українського козацтва: позитивні привітання і вірші

***

Вы самые отважные,

Сверкает снаряжение,

Такое украинское

Казачье поколение.



Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

День українського козацтва: вітальні листівки та вірші / Фото: pinterest

***

Діво Пресвятая – Матір матерів,

Пригорни до серця всіх своїх синів.

Освіти їх душі світлом золотим,

Виповни любов’ю неспокійний дім,

Научи, як землю вберегти від зла,

Розумом, діянням і крилом тепла.

Зоре-зорянице, сонце доброти,

Землю України щастям освіти!

З Днем українських козаків: привітання / Фото: pinterest

***

Сильные, отважные мужчины,

Вы оплот, защиты всей страны.

Не важны вам звания и чины,

Главное – не допустить войны.



Будьте вы счастливы и здоровы,

Будьте крепки телом и душой,

И пусть в жизни золотой подковой

Будет свет в окне семьи большой.



Пусть гордится Украина своим войском,

Будем горды мы за всех своих орлов,

И пусть слава о казаке запорожском

Возродится доблестью страны сынов.

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покров Пресвятої Богородиці-2021.