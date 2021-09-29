З Днем Віри, Надії, Любові та Софії: яскраві листівки, картинки і привітання

Вітаємо зі значним церковним святом – Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, і бажаємо виконання мрій

Завтра, 30 вересня, відзначається День святих мучениць Віри, Надії, Любові та Софії. А це означає, що в цей день усі жінки з такими красивими іменами святкують свої іменини і готові приймати привітання з днем ангела.

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Але не тільки іменинниць можна вітати цього дня. Надсилайте найкращі побажання всім, кому важливі слова підтримки , і хто по-справжньому оцінить вашу любов, віру і надію.

Ми підготували для вас добрі, радісні, ніжні листівки, картинки і привітання в прозі і віршах з Днем Віри, Надії, Любові та Софії.

Віра, Надія, Любов та Софія: ефектні привітання у віршах

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Три имени – красивые, простые,

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее нам есть за что благодарить



За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

Зі святом Віри, Надії, Любові та Софії: картинки і листівки / Фото: bonnycards

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Плохое пусть навек уйдет,

И Ангел вам во всем поможет,

София мудрость ниспошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

День Віри, Надії, Любові та Софії: привітання в картинках і віршах / Фото: bonnycards

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Три ангела, три добрые сестры,

Незримой силой пусть оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.



София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

З Днем Віри, Надії, Любові та Софії: листівки та побажання / Фото: bonnycards

Добрі вітання з Днем Віри, Надії, Любові та Софії в прозі

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Вітаю зі світлим святом – з Днем Віри, Надії, Любові та Софії! Бажаю міцної віри в свої сили, доброї надії на краще і всепоглинаючої любові, яка до країв наповнить серце. І нехай мудрість не залишить вас у непростих життєвих обставинах.

Віра, Надія, Любов та Софія: привітання в прозі і віршах / Фото: bonnycards

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Вітаю вас із цим добрим святом! Мої побажання щирі і прості: нехай віра, надія, любов і мудрість завжди супроводжують вас і ваших близьких!

Картинки і листівки в День Віри, Надії, Любові та Софії / Фото: bonnycards

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У День Віри, Надії, Любові та Софії бажаю, щоб тобі в усьому допомагала мудрість, щоб твоя віра була непохитна, щоб надія завжди надавала тобі сил, і щоб у твоєму житті жодного дня не було без любові.

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