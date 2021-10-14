З Днем захисників і захисниць України: вітальні листівки, картинки і найкращі побажання

У День захисників і захисниць України вітаємо зі святом і бажаємо мудрості, відваги, мужності, миру і любові

З Днем захисників і захисниць України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначається багато свят. Одне з них – День захисників і захисниць України, яке є офіційним вихідним.

Обов'язково привітайте тих людей, знайомих і друзів, які мають відношення до цього свята. А ще підготуйте їм практичні і пам'ятні подарунки. А ми зібрали для вас ефектні тематичні картинки, вітальні листівки, добрі побажання у прозі і віршах.

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Привітання з Днем захисників і захисниць України у віршах

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За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід,



За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "Слава!"

Українські захисники!

З Днем захисників і захисниць України: картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

Картинки з 14 жовтня на День захисників і захисниць України / Фото: pinterest

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Вы самые отважные,

Отлично снаряженные,

Вы статные и важные,

И все вооруженные.

Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

З Днем захисників і захисниць України: картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

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Украинские солдаты, поздравляем, вас, ребята!

Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед.

Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,

Знаем, армия родная защитит страну от бед.



Поздравляем всех военных нашей славной Украины,

Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится и придет,

Будьте счастливы, здоровы и удачливы безмерно,

Пусть всегда во всем победа непременно всех вас ждет!

Картинки з Днем захисників і захисниць України 2 021: привітання / Фото: pinterest

Красиві привітання в День захисників і захисниць України у прозі

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Сердечно вітаю вас із Днем захисника України – святом, яке увібрало в себе багаті і славні ратні традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів рідної землі на всіх етапах її історії.

З Днем захисників і захисниць України: картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

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Бажаємо, щоб ваші мужність і відвага завжди живилися любов'ю і підтримкою близьких та рідних. Нехай після будь-яких "баталій", які іноді трапляються в повсякденному мирному житті, вдома вас завжди чекає затишна гавань. Міцного здоров'я Вам, успіхів та надійного тилу!

Картинки з Днем захисника України: вірші / Фото: pinterest

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