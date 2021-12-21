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З днем зимового сонцестояння-2021: барвисті картинки та вітальні листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
21 грудня, 05:10
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У найкоротший день року встигніть надіслати прикольні привітання і листівки всім друзям та близьким людям
День зимового сонцестояння: вітальні листівки та яскраві картинки
День зимового сонцестояння: вітальні листівки та яскраві картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

21 грудня настав найкоротший день у році , а все тому, що на сьогодні припадає зимове сонцестояння-2021. Здавна цей день вважали іменинами Сонця. А вже із завтрашнього дня світла стане на крапельку більше, а ночі почнуть потихеньку коротшати.

Привітайте своїх знайомих та друзів, рідних та близьких із цим таємничим і трохи магічним днем, а тим більше – із найдовшою ніччю! А ми зібрали для вас прикольні вірші та побажання, вітальні листівки і вражаючі картинки з Днем зимового сонцестояння.

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Красиві привітання з Днем зимового сонцестояння у віршах

***

Сегодня день короткий самый,
А ночь бездонна и длинна,
День зимнего солнцестояния
Давай отметим – ты и я.

Я пожелаю в день короткий,
Чтобы сбылись наши мечты,
И чтобы ночью бесконечной
Мы достучались до звезды.

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З Днем зимового сонцестояння: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем зимового сонцестояння: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Ярчайшего Солнца,
Хороших вестей,
Приятных улыбок
От добрых друзей,
Желаю тебе
В этот час с теплотой,
И пусть все хорошее
Будет с тобой!

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День зимового сонцестояння: малюнки та привітання / Фото: pinterest
День зимового сонцестояння: малюнки та привітання / Фото: pinterest

***

День короткий? Ну и пусть
Прогони из сердца грусть!
Зато ночью – длинной самой
Мы с тобой побудем сами!

Зі святом зимового сонцестояння: вітальні листівки
Зі святом зимового сонцестояння: вітальні листівки

***

В день солнцестояния
Я желаю счастья,
Чтоб ушли все беды,
Горести, ненастья.

Солнце пусть осветит
Позитивом жизнь,
Ты не падай духом
И всегда держись.

В день волшебный этот
Сбудутся мечтанья.
Пожелаю нынче
Только процветания.

Листівки та картинки у День зимового сонцестояння 21 грудня
Листівки та картинки у День зимового сонцестояння 21 грудня

Найкращі вітання з Днем зимового сонцестояння у прозі

***

У короткий День зимового сонцестояння нехай встигнуть відбутися найпотаємніші бажання! Нехай не залишає тебе надія на краще, адже навіть найменший день у році знаходить сили, щоб відродитися і зміцніти, з кожним разом стаючи все більшим і яскравішим!

Вітання з Днем зимового сонцестояння: яскраві картинки
Вітання з Днем зимового сонцестояння: яскраві картинки

***

З днем зимового сонцестояння! Нехай найдовша ніч буде найщасливішою. Нехай вона подарує тобі магію любові, бажання, що збуваються, і казкові сни! І нехай з цього дня розпочнеться відродження до нового життя, сповнене надією та вірою у краще!

Зимове сонцестояння: яскраві листівки та привітання
Зимове сонцестояння: яскраві листівки та привітання

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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