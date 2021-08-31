З Днем знань: живописні картинки, яскраві листівки і привітання в прозі

1 вересня всі вчителі, а також школярі, студенти та їхні батьки відзначають перше осіннє свято, присвячене початку навчального року – День знань.
Ми зібрали для вас оригінальні картинки, вітальні листівки, красиві вірші і побажання своїми словами зі святом 1 вересня.
З Днем знань: яскраві привітання у віршах
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Школа двери открывает,
Старт берет учебный год,
Мы с Днем знаний поздравляем
Тех, кто к знаниям идет.
Постигайте, развивайтесь,
Пусть не гаснет интерес,
Пусть вас стороной обходят
Скука, двойки, лень и стресс.
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С Днем отличных, мудрых знаний
Поздравляем вас сейчас,
Пусть учеба будет в радость,
Сил пусть будет про запас!
Пусть уроки не наскучат,
Знанья новые дадут,
С удовольствием учитесь,
Ведь учеба – нужный труд!
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Снова школьная пора
Тянет к знаньям вас,
Ждут уже учителя
И любимый класс.
Пусть отлично будет все,
И учеба в радость,
Ведь без знаний нелегко,
Надо их хоть малость.
Это ваш огонь в пути,
Верный друг, коль трудно,
Знанья могут довести
Вас к успехам чудным.
Радісні привітання з 1 вересня у прозі своїми словами
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Вітаю з Днем знань. Бажаю почати свій шлях на веселих нотах зі спогадами про сонячне чудесне літо, а продовжити рік навчання з прагненнями до великих перемог і яскравих мрій. І нехай на все вистачає сил і часу, нехай допитливим умам піддасться навіть найтвердіший граніт науки.
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З Днем знань. Нехай всі отримані знання та важливі поради стануть рятувальним кругом на всякий випадок у великому і просторому океані твого життя. Бажаю з перших днів навчання високих балів, цікавих уроків, захоплюючих занять і важливих справ. Успіхів, веселощів, надійних друзів і завзятості в навчанні.
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Зі святом тебе, з Днем знань! Бажаю тобі успіхів у навчанні, щоб легко давалося будь-яке завдання. Позитивних тобі оцінок, гарної поведінки, чудових друзів і незабутнього часу, проведеного в приємній обстановці.
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Вітаю з 1 вересня. Бажаю, щоб знання самі влітали в твою голову, щоб часу вистачало і на відмінне навчання, і на веселе дозвілля, і на особисті інтереси, і на чудові прогулянки, і на зустрічі з близькими людьми. Нехай цей рік радує тебе гарним настроєм, постійним натхненням, а також припливом сил, енергії, чудових ідей і можливостей.
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