З Геловіном: барвисті картинки, малюнки, листівки та привітання

Нехай зубасті гарбузи горять вогнем і бадьоро посміхаються, а нечиста сила лякається і йде подалі в день Геловіну

З Геловіном: ефектні картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні настало свято нечистої сили – Геловін-2021. До того ж це ще й найдовший день на рік, бо цієї ночі ми перевели годинник на зимовий час, а значить у добі додалася зайва година. Отже, найстрашніше свято триватиме цілих 25 годин.

Веселі привітання з Геловіном у віршах

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Хэллоуин встречаем,

Словно маскарад,

В тыкве вырезаем

Пару дырок в ряд,

А еще улыбку –

Дьявольский оскал.

Позабудь ошибки,

Праздник ведь настал.

Скачут всюду гномы,

Ведьмы, упыри –

Счастье в своем доме

Бережно храни.

Вітання з Хеллоуїном: яскраві листівки / Фото: pinterest

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Можешь в черта превратиться

Или ведьмой нарядиться,

Нацепи копыта, рожки

В дополнение к одежке,

Выпей крови ароматной,

Правда, это сок томатный,

Пусть вокруг всем будет страшно –

На Хэллоуин это важно.

Прикольні привітання з Хеллоуїном: картинки та вірші / Фото: pinterest

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С Хэллоуином поздравляю,

Счастья в доме я желаю,

Вы пугайте всех родных.

Но не трогайте святых,

Мрачных духов изгоните,

Свечку в тыковке зажгите,

Надевайте дружно маски,

Эта ночь пусть станет сказкой!

З Хеллоуїном-2021: веселі вірші та картинки / Фото: pinterest

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Чтобы праздник Хэллоуин

Не добавил вам седин,

Не пускайте в душу страхи

Из сознания глубин.



Тыква, свечка, страшный вид –

Вот и весь ваш реквизит,

Чтобы стал незабываем

Поздний дружеский визит.



А веселою толпой

Можно шум поднять такой,

Что любые злые духи

Обойдут вас стороной!

Хелловін: прикольні картинки та побажання / Фото: pinterest

Найкращі вітання з Геловіном у прозі своїми словами

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З Геловіном! Нехай у цей день вам буде страшно весело та моторошно цікаво. Бажаю безмежних польотів по просторах радості, бездонних глибин у морі щастя, кілограми бадьорості та кілометри позитиву у моторошне та смішне свято.

Листівки та картинки з Хеллоуїном / Фото: pinterest

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З Геловіном! Нехай день буде сонячним і зовсім не страшним, нехай у ньому буде багато вдалих збігів, цікавих перевтілень та яскравих миттєвостей! Нехай Геловін подарує лише позитивні емоції, а найстрашнішим буде твій костюм та макіяж!

Вітаємо з Хеллоуїном: красиві листівки / Фото: pinterest

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Нехай не лише в Геловін, але і в інші дні всі погані новини та злі духи обходять твій дім стороною, начебто його охороняє Джек-ліхтар!

Вітання з Хеллоуїном у листівках / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.