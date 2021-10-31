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СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

З Геловіном: барвисті картинки, малюнки, листівки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
31 жовтня, 05:10
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Нехай зубасті гарбузи горять вогнем і бадьоро посміхаються, а нечиста сила лякається і йде подалі в день Геловіну
З Геловіном: ефектні картинки та привітання
З Геловіном: ефектні картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні настало свято нечистої сили – Геловін-2021. До того ж це ще й найдовший день на рік, бо цієї ночі ми перевели годинник на зимовий час, а значить у добі додалася зайва година. Отже, найстрашніше свято триватиме цілих 25 годин.

Веселі привітання з Геловіном у віршах

***

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Хэллоуин встречаем,
Словно маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку –
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Скачут всюду гномы,
Ведьмы, упыри –
Счастье в своем доме
Бережно храни.

Вітання з Хеллоуїном: яскраві листівки / Фото: pinterest
Вітання з Хеллоуїном: яскраві листівки / Фото: pinterest

***

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Можешь в черта превратиться
Или ведьмой нарядиться,
Нацепи копыта, рожки
В дополнение к одежке,
Выпей крови ароматной,
Правда, это сок томатный,
Пусть вокруг всем будет страшно –
На Хэллоуин это важно.

Прикольні привітання з Хеллоуїном: картинки та вірші / Фото: pinterest
Прикольні привітання з Хеллоуїном: картинки та вірші / Фото: pinterest

***

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С Хэллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Вы пугайте всех родных.
Но не трогайте святых,
Мрачных духов изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Эта ночь пусть станет сказкой!

З Хеллоуїном-2021: веселі вірші та картинки / Фото: pinterest
З Хеллоуїном-2021: веселі вірші та картинки / Фото: pinterest

***

Чтобы праздник Хэллоуин
Не добавил вам седин,
Не пускайте в душу страхи
Из сознания глубин.

Тыква, свечка, страшный вид –
Вот и весь ваш реквизит,
Чтобы стал незабываем
Поздний дружеский визит.

А веселою толпой
Можно шум поднять такой,
Что любые злые духи
Обойдут вас стороной!

Хелловін: прикольні картинки та побажання / Фото: pinterest
Хелловін: прикольні картинки та побажання / Фото: pinterest

Найкращі вітання з Геловіном у прозі своїми словами

***

З Геловіном! Нехай у цей день вам буде страшно весело та моторошно цікаво. Бажаю безмежних польотів по просторах радості, бездонних глибин у морі щастя, кілограми бадьорості та кілометри позитиву у моторошне та смішне свято.

Листівки та картинки з Хеллоуїном / Фото: pinterest
Листівки та картинки з Хеллоуїном / Фото: pinterest

***

З Геловіном! Нехай день буде сонячним і зовсім не страшним, нехай у ньому буде багато вдалих збігів, цікавих перевтілень та яскравих миттєвостей! Нехай Геловін подарує лише позитивні емоції, а найстрашнішим буде твій костюм та макіяж!

Вітаємо з Хеллоуїном: красиві листівки / Фото: pinterest
Вітаємо з Хеллоуїном: красиві листівки / Фото: pinterest

***

Нехай не лише в Геловін, але і в інші дні всі погані новини та злі духи обходять твій дім стороною, начебто його охороняє Джек-ліхтар!

Вітання з Хеллоуїном у листівках / Фото: pinterest
Вітання з Хеллоуїном у листівках / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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