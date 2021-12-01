З першим днем зими: милі картинки і добрі привітання

У перший день зими адресуйте прикольні, душевні, мімішні картинки, листівки та привітання всім близьким і рідним людям.

Перший день зими: картинки, листівки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Ось і зима прийшла! Нехай вона принесе багато позитиву, гарний настрій, приємні новини, надію на краще.

А ми підготували для вас гарні, добрі та світлі вітання з першим грудневим днем . Відправляйте їх рідним, друзям, близьким та знайомим, піднімайте настрій собі і людям у перший зимовий день 1 грудня.

Реклама

Найкращі вітання з першим днем зими у віршах

***

Тебе на первый день зимы

Я пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра!



Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

З першим днем зими: приколи та картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

Вам в первый день зимы желаю

Теплом любимых согревать

И, в жизни чудеса встречая,

Больших успехов ожидать.

Зима – особенное время,

Ведь снег скрывает все вокруг.

Для радости открыты двери.

Пусть жизненных не будет вьюг!

Реклама

З першим днем зими прикольні поздоровлення / Фото: pinterest

***

Сегодня первый день зимы,

С чем вас сердечно поздравляю!

Чтоб холодов не знали вы,

Я вам от всей души желаю!

Пусть за окном трещит мороз –

В душе пусть лучик солнца светит.

Чтоб каждый зимний день принес

Лишь радость жизни на планете!

Ефектні листівки з першим днем зими / Фото: pinterest

***

Спешу тебя поздравить я с зимой

И пожелать душевного тепла.

Пусть за окном безмолвной чистотой

Ложится снег на улицы, дома.



И пусть никто не будет одинок,

Пусть каждого родные дома ждут.

Зима не повод для твоих тревог,

А просто шанс передохнуть чуть-чуть.

З першим днем зими картинки та привітання / Фото: pinterest

Душевні вітання з першим днем зими 1 грудня у прозі

***

Вітаю з першим днем зими! Бажаю свіжих емоцій, казкового настрою, захоплення, радості, затишку, тепла, зворушливих моментів і відчуття дива, що наближається! Будьте ближче до коханих, даруйте любов та насолоджуйтесь спілкуванням у приємній компанії!

Милі картинки з першим днем зими коханим / Фото: pinterest

***

Бажаю, щоб початок зими подарував відчуття щастя, тепла і затишку! Нехай холодний сніг, гаряча кава та аромат мандаринок зроблять цю зиму особливо чудовою! Зима – це гарна пора року, незважаючи на морози, адже саме взимку довкола панує атмосфера чарівництва!

Листівки та картинки у перший день зими: красиві побажання / Фото: pinterest

***

Вітаємо з настанням чудової та чарівної пори року! Нехай першого дня зими відкриється нова щаслива сторінка книги долі, нехай виконуються заповітні бажання та збуваються мрії. Нехай ця зимова пора стане казкою, часом радісних зустрічей та приємних емоцій.

Найкращі листівки з першим днем зими: милі побажання / Фото: pinterest

***

З першим днем зими! Морозне повітря бадьорить і повідомляє, що прийшла зима. А це значить, настав час теплих пледів, гарячих кухлів чаю, передноворічних чар і святкових веселощів! Нехай узимку вас зігрівають пічки, каміни та люблячі серця!

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.