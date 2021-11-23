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З першим снігом: прикольні картинки і ніжні привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 листопада, 18:10
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Ось і випав перший сніг: ловіть найкращі привітання і сніговий настрій
З першим снігом!
З першим снігом! / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви любите сніг і з нетерпінням чекаєте на його появу? Тоді у вас справжнє свято, адже окрім Західної України сьогодні випав перший сніг у Києві. Зима потихеньку починає надсилати привіти і заявляти про свої права.

Ми спеціально для вас підготували милі, ніжні, прикольні і позитивні привітання з першим снігом, а ще яскраві листівки, радісні картинки і чудові вірші. Діліться першою ніжною-сніжною радістю з друзями і близькими людьми.

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З першим снігом: красиві привітання у віршах

***

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Мягко падают снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.

З першим снігом!
З першим снігом! / Фото: Pexels

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Найкращі слова про перший сніг у прозі

***

Перший сніг схожий на казку, на яку довго чекаєш, і раптом вона розкривається, як чудова книга, ваблячи за собою. Перший сніг схожий на губи коханої людини, яка, ледве дихаючи, торкається ніжно і лагідно. Перший сніг – як початок нового життя, перегортає сторінку сезону і дарує надію на світле, добре, краще.

З першим снігом!
З першим снігом! / Фото: Pexels

З першим снігом: короткі привітання у віршах

***

Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело,
И стал весь мир чудесной сказкой!

З першим снігом!
З першим снігом! / Фото: Pinterest

Романтичне привітання з першим снігом

***

Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела...

Як привітати з першим снігом своїми словами

***

Вітаю з першим снігом! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас з небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять добрі струни радості!

З першим снігом!
З першим снігом! / Фото: Pexels

Раніше ми розповідали, який головний колір 2022 року та у чому зустрічати Новий рік Тигра.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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