З першим снігом: прикольні картинки і ніжні привітання

Ось і випав перший сніг: ловіть найкращі привітання і сніговий настрій

З першим снігом! / Фото: Колаж: Сьогодні

Ви любите сніг і з нетерпінням чекаєте на його появу? Тоді у вас справжнє свято, адже окрім Західної України сьогодні випав перший сніг у Києві. Зима потихеньку починає надсилати привіти і заявляти про свої права.

Ми спеціально для вас підготували милі, ніжні, прикольні і позитивні привітання з першим снігом, а ще яскраві листівки, радісні картинки і чудові вірші. Діліться першою ніжною-сніжною радістю з друзями і близькими людьми.

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З першим снігом: красиві привітання у віршах

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Мягко падают снежинки,

Снегу рада детвора,

Белизну дворов и улиц

Все встречают на ура.

В этот день я вам желаю

Счастья, радости и смеха,

Будет столько пусть удачи,

Сколько выпало уж снега.

З першим снігом! / Фото: Pexels

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Найкращі слова про перший сніг у прозі

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Перший сніг схожий на казку, на яку довго чекаєш, і раптом вона розкривається, як чудова книга, ваблячи за собою. Перший сніг схожий на губи коханої людини, яка, ледве дихаючи, торкається ніжно і лагідно. Перший сніг – як початок нового життя, перегортає сторінку сезону і дарує надію на світле, добре, краще.

З першим снігом! / Фото: Pexels

З першим снігом: короткі привітання у віршах

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Пусть станет все белым-бело,

Зальет пусть землю белой краской,

Хочу, чтоб снега намело,

И стал весь мир чудесной сказкой!

З першим снігом! / Фото: Pinterest

Романтичне привітання з першим снігом

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Представим сейчас, что мы оба –

Частички, крупинки, пушинки,

Судьба дуновением ветра

Нас кружит, как будто снежинки.

А помнишь, бывало, как в детстве

Снежинки в ладони летели?

И радости первому снегу

У нас не бывало предела...

Як привітати з першим снігом своїми словами

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Вітаю з першим снігом! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас з небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять добрі струни радості!

З першим снігом! / Фото: Pexels

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