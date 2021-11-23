З першим снігом: прикольні картинки і ніжні привітання

Ви любите сніг і з нетерпінням чекаєте на його появу? Тоді у вас справжнє свято, адже окрім Західної України сьогодні випав перший сніг у Києві. Зима потихеньку починає надсилати привіти і заявляти про свої права.
Ми спеціально для вас підготували милі, ніжні, прикольні і позитивні привітання з першим снігом, а ще яскраві листівки, радісні картинки і чудові вірші. Діліться першою ніжною-сніжною радістю з друзями і близькими людьми.
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З першим снігом: красиві привітання у віршах
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Мягко падают снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.
В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.
Найкращі слова про перший сніг у прозі
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Перший сніг схожий на казку, на яку довго чекаєш, і раптом вона розкривається, як чудова книга, ваблячи за собою. Перший сніг схожий на губи коханої людини, яка, ледве дихаючи, торкається ніжно і лагідно. Перший сніг – як початок нового життя, перегортає сторінку сезону і дарує надію на світле, добре, краще.
З першим снігом: короткі привітання у віршах
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Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело,
И стал весь мир чудесной сказкой!
Романтичне привітання з першим снігом
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Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.
А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела...
Як привітати з першим снігом своїми словами
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Вітаю з першим снігом! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас з небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять добрі струни радості!
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