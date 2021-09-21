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З Різдвом Пресвятої Богородиці-2021: ефектні картинки, барвисті листівки, привітання і вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 вересня, 06:20
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Не забудьте сьогодні привітати зі святим Різдвом Богородиці найкоханіших, дорогих, рідних, близьких людей, друзів, знайомих і колег.
З Різдвом Пресвятої Богородиці: картинки та привітання
З Різдвом Пресвятої Богородиці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

21 вересня православні традиційно відзначають Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

У святковий День Народження Божої Матері привітайте всіх дорогих і коханих людей, побажайте їм світла, добра, миру, тепла, благополуччя, здоров'я і любові. А також надсилайте красиві тематичні картинки і вітальні листівки зі святом Різдва Богородиці.

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Добрі вірші в день Різдва Пресвятої Богородиці

***

Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас!
Пусть всегда бережет вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу и сердце, и дом.

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Поздоровлення в свято Різдва Богородиці
Поздоровлення в свято Різдва Богородиці / Фото: Pixabay

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы
От души поздравляю тебя!
Я желаю здоровье и силы,
И пусть счастлива будет семья,

Сохранит пусть Царица Небесная
От беды, от несчастий, от ссор.
Пусть наполнится светом гармонии
Твой счастливый и радостный дом.

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Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці
Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Pinterest

***

В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.

Славься, Дева Пресвятая,
Славься, Радостная Мать,
В честь тебя, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці
Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Pinterest

Щиросердечні вітання з днем Різдва Пресвятої Богородиці в прозі

***

З великим святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай ув Різдво Богородиці вам світить промінь, який вкаже вірний шлях для вирішення будь-яких завдань. Нехай всі ваші дні будуть теплими, мирними, радісними, в оточенні коханих і близьких людей.

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці
Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Pinterest

***

Вітаю зі значним для всіх православних днем Різдва Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя Ісуса Христа. Бажаю в це добре і чудове свято миру, добра, радості, любові, щастя і душевного спокою. Нехай Свята Богородиця допомагає вам Своїми молитвами.

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці
Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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