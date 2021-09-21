З Різдвом Пресвятої Богородиці-2021: ефектні картинки, барвисті листівки, привітання і вірші

Не забудьте сьогодні привітати зі святим Різдвом Богородиці найкоханіших, дорогих, рідних, близьких людей, друзів, знайомих і колег.

З Різдвом Пресвятої Богородиці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

21 вересня православні традиційно відзначають Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

У святковий День Народження Божої Матері привітайте всіх дорогих і коханих людей, побажайте їм світла, добра, миру, тепла, благополуччя, здоров'я і любові. А також надсилайте красиві тематичні картинки і вітальні листівки зі святом Різдва Богородиці.

Реклама

Добрі вірші в день Різдва Пресвятої Богородиці

***

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас!

Пусть всегда бережет вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.



Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу и сердце, и дом.

Реклама

Поздоровлення в свято Різдва Богородиці / Фото: Pixabay

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

От души поздравляю тебя!

Я желаю здоровье и силы,

И пусть счастлива будет семья,



Сохранит пусть Царица Небесная

От беды, от несчастий, от ссор.

Пусть наполнится светом гармонии

Твой счастливый и радостный дом.

Реклама

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Pinterest

***

В ясный день осенний листья

Ветер ввысь поднимет вмиг,

Богородицы Пречистой

В небе складывая лик.



Славься, Дева Пресвятая,

Славься, Радостная Мать,

В честь тебя, как в вешнем мае,

Будет солнышко сиять!

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Pinterest

Щиросердечні вітання з днем Різдва Пресвятої Богородиці в прозі

***

З великим святом Різдва Пресвятої Богородиці! Нехай ув Різдво Богородиці вам світить промінь, який вкаже вірний шлях для вирішення будь-яких завдань. Нехай всі ваші дні будуть теплими, мирними, радісними, в оточенні коханих і близьких людей.

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: Pinterest

***

Вітаю зі значним для всіх православних днем Різдва Пресвятої Богородиці, яка подарувала світові Спасителя Ісуса Христа. Бажаю в це добре і чудове свято миру, добра, радості, любові, щастя і душевного спокою. Нехай Свята Богородиця допомагає вам Своїми молитвами.

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці / Фото: bonnycards

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.