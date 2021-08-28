З Успінням Пресвятої Богородиці-2021: зворушливі привітання та листівки

Сьогодні, 28 серпня, настало важливе церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці-2021, яке означає смерть Божої Матері і піднесення на небеса до Ісуса Христа і вічного життя.
Пропонуємо вам красиві привітання, ніжні картинки і листівки з Успінням Богородиці, які ви можете адресувати всім рідним і близьким людям, друзям, колегам і знайомим у це свято.
Успіння Пресвятої Богородиці-2021: привітання в прозі
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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, надіслане тобі.
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Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думки.
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Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгого і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.
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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки вірним курсом.
Успіння 28 серпня: привітання у віршах
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Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее Сын подарил нам Спасение,
В Ее честь мы молитвы поем!
Воспарила душа Ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!
В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!
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Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!
Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!
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