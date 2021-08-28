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З Успінням Пресвятої Богородиці-2021: зворушливі привітання та листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 11:50
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Вітаємо зі світлим церковним святом Успіння Пресвятої Богородиці та бажаємо здоров'я, миру, світла, добра і процвітання
З Успінням Богородиці: картинки, листівки і привітання
З Успінням Богородиці: картинки, листівки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, настало важливе церковне свято – Успіння Пресвятої Богородиці-2021, яке означає смерть Божої Матері і піднесення на небеса до Ісуса Христа і вічного життя.

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Пропонуємо вам красиві привітання, ніжні картинки і листівки з Успінням Богородиці, які ви можете адресувати всім рідним і близьким людям, друзям, колегам і знайомим у це свято.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

Успіння Пресвятої Богородиці-2021: привітання в прозі

***

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Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці і від душі хочу побажати з гідністю і честю пройти будь-яке випробування життя, не втративши своєї надії і віри. Бажаю жити в мирний час і дякувати Богові за все хороше і добре, надіслане тобі.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: bonnycards

***

Вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці. Нехай буде добрим серце, щасливим – життя, щирою – посмішка, радісною – надія. Бажаю миру і благодаті, трепетної любові і міцної віри, самовідданості душі і чистоти думки.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: bonnycards

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***

Сьогодні день Успіння Пресвятої Богородиці. Я хочу побажати тобі довгого і праведного життя з чистими помислами, з добрими надіями, з гідними вчинками, з ділами милосердя, з посмішками близьких, зі святами любові і щастя. Нехай Пресвята Богородиця допомагає тобі вибирати вірний шлях до істини і благополуччя.

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: bonnycards

***

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки вірним курсом.

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З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

Успіння 28 серпня: привітання у віршах

***

Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее Сын подарил нам Спасение,
В Ее честь мы молитвы поем!

Воспарила душа Ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!

В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

***

Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет
Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!

З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання
З Успінням Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: Bipbap

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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