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Найкрасивіші колядки-2022 українською мовою для дітей та дорослих

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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4 січня, 07:30
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Красиві колядки українською мовою 2022 року
Красиві колядки українською мовою 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 на 7 січня православні та греко-католики святкують Різдво Христове 2022 – одне з найважливіших релігійних свят. З давніх-давен належить, що з 7 по 13 січня, на Святки, дорослі та діти колядують та щедрують.

За традицією, ходити в гості із різдвяною зіркою починають з ранку 7 січня. Але в деяких регіонах України заведено колядувати вже після заходу сонця 6 січня. Зазвичай у колядках господарям будинку бажають добра і благополуччя, а натомість колядники пропонують їх почастувати або дати гроші.

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Вважається, що в будинку людини, до якої прийшли колядувати, пануватиме мир і благодать весь рік. Не можна проганяти колядників або сваритися з ними. Гість на Різдво приносить щастя.

Гарні колядки українською мовою 2021
Гарні колядки українською мовою 2021 / Фото: pixabay.com

Найяскравіші українські колядки

Коляд, коляд, коляда,
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті були,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!

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***

Ой заграю на дуду
Й заспіваю коляду!
Для хазяїна й хазяйки,
Щоб не мали в хаті сварки,
А достаток мали й лад,
Доля квітла, наче сад,
Щоб задумане збулося,
Як ріка життя лилося,
Нива густо колосилась
Й щастя в хаті оселилось!
Я заграв вам на дуду,
Проспівав вам коляду,
А тепер стою зітхаю —
На гостинчика чекаю!

Гарні колядки українською мовою 2021
Гарні колядки українською мовою 2021 / Фото: pixabay.com

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Ой, чи вдома, чи не вдома
Господарі цього дому?
Відчиняйте хатку,
Слухайте колядку!
Ми прийшли до вас у хату
Від душі колядувати,
Від душі колядувати —
Вам добробуту бажати!
Щоб у вас у цьому році
Успіх був на кожнім кроці,
Щоби множилися тутки
І здоров`я, і здобутки.
Щоб усе, що посадили,
Вам багато уродило,
Щоби їлося й пилося
І щасливо щоб жилося!

***

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку — не така.
Дай, хазяїн, п’ятака!

***

Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки.

Гарні колядки українською мовою 2021
Гарні колядки українською мовою 2021 / Фото: pixabay.com

Колядин–колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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