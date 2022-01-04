Найкрасивіші колядки-2022 українською мовою для дітей та дорослих

З 6 на 7 січня православні та греко-католики святкують Різдво Христове 2022 – одне з найважливіших релігійних свят. З давніх-давен належить, що з 7 по 13 січня, на Святки, дорослі та діти колядують та щедрують.
За традицією, ходити в гості із різдвяною зіркою починають з ранку 7 січня. Але в деяких регіонах України заведено колядувати вже після заходу сонця 6 січня. Зазвичай у колядках господарям будинку бажають добра і благополуччя, а натомість колядники пропонують їх почастувати або дати гроші.
Вважається, що в будинку людини, до якої прийшли колядувати, пануватиме мир і благодать весь рік. Не можна проганяти колядників або сваритися з ними. Гість на Різдво приносить щастя.
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Найяскравіші українські колядки
Коляд, коляд, коляда,
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті були,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
***
Ой заграю на дуду
Й заспіваю коляду!
Для хазяїна й хазяйки,
Щоб не мали в хаті сварки,
А достаток мали й лад,
Доля квітла, наче сад,
Щоб задумане збулося,
Як ріка життя лилося,
Нива густо колосилась
Й щастя в хаті оселилось!
Я заграв вам на дуду,
Проспівав вам коляду,
А тепер стою зітхаю —
На гостинчика чекаю!
Ой, чи вдома, чи не вдома
Господарі цього дому?
Відчиняйте хатку,
Слухайте колядку!
Ми прийшли до вас у хату
Від душі колядувати,
Від душі колядувати —
Вам добробуту бажати!
Щоб у вас у цьому році
Успіх був на кожнім кроці,
Щоби множилися тутки
І здоров`я, і здобутки.
Щоб усе, що посадили,
Вам багато уродило,
Щоби їлося й пилося
І щасливо щоб жилося!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку — не така.
Дай, хазяїн, п’ятака!
***
Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки.
Колядин–колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!
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