Найпопулярніші ворожіння на Івана Купала: як дізнатися свою долю

У наш час, як і за старих часів, людей цікавлять прогнози про любов, долю, багатство, судженого, майбутнє.

Івана Купала / Фото: mamajeva-sloboda.ua

День Івана Купала настає вже завтра, 7 липня. А нинішня ніч із давніх-давен вважається найвірнішим і вдалим часом для ворожінь і пророкувань. У це свято можна дізнатися про своє майбутнє, а мрії обов'язково збуваються.

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Наші предки вірили, що на Купала квіти і трави набувають магічної сили і цілющих властивостей. А взаємодія стихій сонця, вогню і води допомагає знайти відповіді на найскладніші і життєво важливі питання, які споконвіку хвилюють людей.

Саме в ніч на Івана Купала цвіте папороть, що дано побачити далеко не кожному. Але той, кому пощастить знайти і зірвати цю чарівну квітку, стане багатим і отримає дар вгадувати майбутнє. Тож не пропустіть можливість поворожити і дізнатися свою долю на Івана Купала.

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Ворожіння на Івана Купала біля багаття

У ніч на Івана Купала люди розводять високе багаття, а потім стрибають через нього, щоб очиститися, оздоровитися і навіть поворожити. Закохані пари тримаються за руки. Суть ворожіння полягає в тому, щоб стрибнути, не роз'єднавши рук із коханим. В цьому випадку на закоханих чекає довге і щасливе спільне життя.

Як ворожити на Івана Купала по вінку

В день Івана Купала дівчата збирають польові квіти і трави, плетуть із них вінки, вдягають на себе і своїх коханих. На заході сонця загадують бажання, думають про судженого і спускають вінок на воду. Важливо уважно стежити за вінком: якщо він далеко поплив за течією, бажання збудеться або ж дівчина вдало і незабаром вийде заміж. Якщо вінок зупинився біля берега – це значить, що бажання не збудеться або ж дівчині не варто чекати на весілля цьогоріч. І поганий знак, якщо вінок потонув.

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Ворожіння на Івана Купала по колах на воді

На заході сонця потрібно набрати воду в якусь посудину, загадати бажання, тихенько промовити його і кинути в воду камінчик. А потім важливо порахувати кола, які розходяться по воді. Парне число хвиль говорить про те, що бажання збудеться, а непарне – ні.

Віщий сон на Івана Купала

На заході сонця перед святом Івана Купала треба зібрати сім різних квіток, покласти їх до себе під подушку і загадати бажання. Тоді вночі на Івана Купала обов'язково присниться віщий сон.

Ворожіння в ніч на Івана Купала по травах

На Івана Купала трави передбачать, збудеться ваше бажання чи ні. Для цього опівночі потрібно згадати заповітне бажання, а потім, не рахуючи, зірвати пучок трави і покласти його під подушку. Прокинувшись вранці, перерахуйте, скільки стеблинок рослин було зірвано. Якщо у вас під подушкою опинилося рівно 12 видів рослин, значить, бажання збудеться. А ось якщо квітів виявиться менше, задумане не здійсниться.

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