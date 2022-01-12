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Щедрівки на Старий Новий рік 2022: короткі та прикольні тексти, які легко вивчити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 січня, 17:46
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Добірка коротких веселих і смішних щедрівок для дітей та дорослих: розучіть українські обрядові пісні
Щедрівки на Старий Новий рік 2022: картинки, прикольні та веселі тексти
Щедрівки на Старий Новий рік 2022: картинки, прикольні та веселі тексти / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 13 січня православні українці зустрічатимуть Старий Новий рік. Традиційно у це свято треба щедрувати, співати обрядові пісні-щедрівки, бажати добра та благополуччя всім людям. Це люблять робити як дорослі, так і діти, потрібно лише зібрати веселий музичний колектив із кількох учасників.

Ми зібрали для вас безліч красивих та смішних пісень-щедрівок російською і українською мовами, коротких текстів, які легко розучити та запам'ятати дорослим і дітям.

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Найкращі щедрівки на Старий Новий рік

***

Я щедрую-посіваю…
Дайте грошей! Більш не знаю!

Щедрівки на Старий Новий рік: короткі тексти / Фото: pinterest
Щедрівки на Старий Новий рік: короткі тексти / Фото: pinterest

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***

Щедрик-Петрик,
Дай вареник!
Ложечку кашки,
Наверх колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей!

Популярні щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Популярні щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

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***

Щедрик-ведрик! Де вареник,
Ковбаса і сало?
Не дивіться на фігуру –
Мені завжди мало!

Найкращі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Найкращі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Щедрую, щедрую,
Колбасу чую.
Колбасы нету –
Давайте конфеты.

Старий Новий рік: красиві щедрівки / Фото: pinterest
Старий Новий рік: красиві щедрівки / Фото: pinterest

***

Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Добрі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Ми щедрівку заспіваєм,
Щастя й долі побажаєм,
Ось прийшли вам щедрувати,
Щоб усіх пошанувати.
Щедрий вечір за вікном,
Новий рік щоб був з вином,
Від їди щоб стіл ломився,
І щоб хліб не перевівся.

Сучасні прикольні щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Сучасні прикольні щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Я щедрую і заспіваю,
Гроші в блоги засіваю,
Щоб росли шалені бакси,
Євро, гривні та рублі,
Щоб жили ви як у казці,
І щасливими були!

Веселі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Веселі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Я прийшов пощедрувати –
Час вам двері відкривати!
Нащедрую в дім вам щастя,
Щоб минали всі напасті,
Щоб бажання спрацювало,
Дайте хліба. Можна з салом,
Як сто грам до сала буде,
То ви точно – добрі люди!

Красиві щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Красиві щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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