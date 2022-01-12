Щедрівки на Старий Новий рік 2022: короткі та прикольні тексти, які легко вивчити

Добірка коротких веселих і смішних щедрівок для дітей та дорослих: розучіть українські обрядові пісні

Щедрівки на Старий Новий рік 2022: картинки, прикольні та веселі тексти / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 13 січня православні українці зустрічатимуть Старий Новий рік. Традиційно у це свято треба щедрувати, співати обрядові пісні-щедрівки, бажати добра та благополуччя всім людям. Це люблять робити як дорослі, так і діти, потрібно лише зібрати веселий музичний колектив із кількох учасників.

Ми зібрали для вас безліч красивих та смішних пісень-щедрівок російською і українською мовами, коротких текстів, які легко розучити та запам'ятати дорослим і дітям.

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Найкращі щедрівки на Старий Новий рік

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Я щедрую-посіваю…

Дайте грошей! Більш не знаю!

Щедрівки на Старий Новий рік: короткі тексти / Фото: pinterest

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Щедрик-Петрик,

Дай вареник!

Ложечку кашки,

Наверх колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей!

Популярні щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

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Щедрик-ведрик! Де вареник,

Ковбаса і сало?

Не дивіться на фігуру –

Мені завжди мало!

Найкращі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

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Щедрую, щедрую,

Колбасу чую.

Колбасы нету –

Давайте конфеты.

Старий Новий рік: красиві щедрівки / Фото: pinterest

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Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

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Ми щедрівку заспіваєм,

Щастя й долі побажаєм,

Ось прийшли вам щедрувати,

Щоб усіх пошанувати.

Щедрий вечір за вікном,

Новий рік щоб був з вином,

Від їди щоб стіл ломився,

І щоб хліб не перевівся.

Сучасні прикольні щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

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Я щедрую і заспіваю,

Гроші в блоги засіваю,

Щоб росли шалені бакси,

Євро, гривні та рублі,

Щоб жили ви як у казці,

І щасливими були!

Веселі щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

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Я прийшов пощедрувати –

Час вам двері відкривати!

Нащедрую в дім вам щастя,

Щоб минали всі напасті,

Щоб бажання спрацювало,

Дайте хліба. Можна з салом,

Як сто грам до сала буде,

То ви точно – добрі люди!

Красиві щедрівки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.