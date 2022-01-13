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Зі Старим Новим роком 2022: вітальні листівки та яскраві картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 січня, 12:29
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Добірка найкращих привітань зі старим Новим роком 2022: яскраві листівки, картинки, проза та вірші
Яскраві листівки, позитивні картинки та добрі вітання зі Старим Новим роком
Яскраві листівки, позитивні картинки та добрі вітання зі Старим Новим роком / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, з 13 на 14 січня , зустрічаємо Старий Новий рік 2022. Це можливість зайве зібратися всім разом за святковим столом, щоб повторити, закріпити, відшліфувати та знову привітати з настанням Нового року, але цього разу за старим стилем.

А всі ті, хто залишився без привітань минулого разу, нехай отримає найкращі побажання та листівки від вас сьогодні, 13 січня. Ми зібрали гарні, душевні, прикольні та веселі привітання у картинках, листівках, віршах і прозі зі Старим Новим роком 2022 .

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Яскраві листівки, картинки та привітання зі Старим Новим роком у віршах

***

В праздник вам желаю
Жизни без невзгод!
Пусть счастливым будет
Старый Новый год!

Ніжні вітання та листівки зі Старим Новим роком / Фото: pinterest
Ніжні вітання та листівки зі Старим Новим роком / Фото: pinterest

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***

Вновь грядет к нам шумный праздник,
Ждет чудес опять народ,
Это значит, наступает
Старый добрый Новый год.
С наступающим примите
В день веселый поздравленья,
Вам желаю счастья я,
Радости, добра, везенья!

Ефектні картинки зі Старим Новим роком / Фото: pinterest
Ефектні картинки зі Старим Новим роком / Фото: pinterest

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***

Всех со Старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит,
Пусть со снегом смех летит,
С ветром – легкая удача,
Чтобы стали мы богаче,
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть нам беду!

Прикольні картинки на Старий Новий рік / Фото: pinterest
Прикольні картинки на Старий Новий рік / Фото: pinterest

***

Желаю в Старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет
Сегодня, завтра, целый год!

Новорічні картинки та вірші / Фото: pinterest
Новорічні картинки та вірші / Фото: pinterest

Вітання зі Старим Новим роком: позитивні картинки та побажання

***

Старий Новий Рік – це привід ще раз зібратися за щедрим столом із друзями та близькими. І нехай свято порадує вас чаклунством, подарунками, запахом мандарин. Нехай збудеться те, що було загадано, і додому прийдуть ті, на кого завжди чекають. Нехай шампанське іскриться, а душа ваша буде сповнена надією. Зі Старим Новим роком!

Красиві картинки та вітання зі Старим Новим роком / Фото: pinterest
Красиві картинки та вітання зі Старим Новим роком / Фото: pinterest

***

Вітаю зі старим Новим роком і щиро бажаю, щоб усе погане та сумне залишилося у минулому, щоб у новому році неймовірно пощастило, щоб було багато щастя та удачі, залишалася сила духу та міцне кохання всім ворогам назло.

Зі Старим Новим роком 2022: красиві листівки та привітання / Фото: pinterest
Зі Старим Новим роком 2022: красиві листівки та привітання / Фото: pinterest

***

Зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб цього року все старе, що тішило, і надалі залишалося з вами, але водночас нехай прийде безліч оновлень – нові емоції, почуття, враження, нові радощі та нові перемоги. Нехай з цього моменту в подальшому вашому житті відбуваються лише щасливі події, а в домі нехай завжди звучить радісний та дзвінкий сміх.

Привітання зі Старим Новим роком короткі / Фото: pinterest
Привітання зі Старим Новим роком короткі / Фото: pinterest

***

Старий Новий рік – це час, коли проводжають старі події, старі думки, старий настрій та відкривають своє серце для чогось нового та майбутнього! Нехай рік буде легким, яскравим, приємним, але не пустим! Зі святом!

Зі Старим Новим роком: найкращі привітання та картинки / Фото: pinterest
Зі Старим Новим роком: найкращі привітання та картинки / Фото: pinterest

***

У Старий Новий рік бажаю здійснення якомога більше старих бажань. Нехай по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання та цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність коханих – так само безмежна, а життя – прекрасне!

Привітання зі Старим Новим роком у віршах, листівках та картинках / Фото: pinterest
Привітання зі Старим Новим роком у віршах, листівках та картинках / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Старий Новий рік 13 та 14 січня.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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