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Стрітення Господнє-2022: дата, історія та значення

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 лютого, 14:25
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Свято Стрітення здавна асоціювалося із зустріччю зими з весною.
Стрітення Господнє 2022: історія та значення свята
Стрітення Господнє 2022: історія та значення свята / Фото: wikipedia.org, Колаж: Сьогодні

У середині лютого настає чергове значуще церковне свято – Стрітення Господнє. Яка історія та значення цього дня і чому він так називається, дізнайтесь у нашій статті.

Коли Стрітення Господнє-2022 у східних християн

Стрітення Господнє настане 15 лютого . Воно обчислюється на 40-й день після Різдва Христового.

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Це неперехідне церковне свято, тому щороку його дата залишається незмінною. У 2022 році цей день припадає на вівторок .

Дата Стрітення також часто наближена до перехідної Масляної. Адже і одне, й інше свято асоціюється із закінченням зими , її зустрічі з весною, поворотом року від холодів до літа. Але у 2022 році Сирний тиждень розпочнеться пізніше – з 28 лютого.

Стрітення Господнє: історія свята

У перекладі зі старослов'янської "Стрітення" означає "зустріч" . І якщо в народі його трактували як зустріч зими з весною, то в церкві воно має інше значення.

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Принесення до храму – так іще називається свято Стрітення Господнього. Це одне з найголовніших дванадцяти свят, і символізує воно зустріч людей в особі старця Симеона зі Спасителем .

Відповідно до церковного вчення, цього дня батьки Ісуса Діва Марія із Йосипом з'явилися з Божественним Немовлям до Єрусалимського храму і принесли Богу в жертву двох білих голубів. У цей момент сталася зустріч маленького Христа із праведним старцем Симеоном .

Симеон Богоприємець жив у ІІІ столітті до нашої ери. Він займався тлумаченням пророчих книг та їх перекладами із єврейської на грецьку мову. В одному пророкуванні говорилося, що непорочна діва народить дитину обітовану Месію .

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Коли Симеон в обуренні хотів переправити слово "діва" на "дружина", йому з'явився небесний янгол і пророкував, що це не помилка. Симеон засумнівався у його словах, і тоді ангел пообіцяв, що Симеон не помре, доки на власні очі не побачить Божу Благодать і Спасителя на руках.

Після цієї події Симеон праведно прожив іще 300 років і в день Стрітення сам переконався в істинності слів ангела. Побачивши Ісуса, він сказав: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм, зі світом, бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвіту язичників і славу народу Твого Ізраїля". Тієї ж миті Симеон помер, згідно з пророцтвом.

Раніше ми розповідали, коли Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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