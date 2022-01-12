Старий Новий рік 2022: що не можна робити 13 та 14 січня

У Щедрий вечір у жодному разі не можна сумувати, а на Василя із самого ранку дівчатам не можна ходити по гостях і посівати.

На Старий Новий рік дівчатам дозволено щедрувати, а от посівати мають виключно чоловіки / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч із 13 на 14 січня настане чергове новорічне свято, щоправда, постаріле на два тижні. Справа в тому, що українці цього разу відзначатимуть Новий рік 2022 за старим літочисленням – звідси і назва Старий Новий рік.

На Старий Новий рік існують свої традиції, звичаї та заборони. Що у жодному разі не можна робити у свято 13 та 14 січня , читайте в нашій статті.

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На свято традиційно сім'я збирається за багато накритим столом, всі загадують бажання, просять одне в одного вибачення за можливі образи та зустрічають Новий рік. А ще у Щедрий вечір на Меланію веселяться, ходять по домівках, влаштовують театралізовані вистави з козою Маланкою, перевдяганнями, щедруваннями, побажаннями щедрого, врожайного та багатого року.

На наступний, Васильєв день, 14 січня , святкування продовжується. Тільки тепер побажання та пісні-щедрівки змінюються на посівалки.

Що не можна робити на Старий Новий рік

у це значуще свято не можна займатися брудною та серйозною домашньою роботою : шити, прати, прибирати, будувати тощо;

: шити, прати, прибирати, будувати тощо; як і у всі інші свята, категорично не можна лаятися і сваритися ;

; не потрібно сумувати і бути смутними , бо, як зустрінете Новий рік, так і проведете його;

, бо, як зустрінете Новий рік, так і проведете його; у жодному разі не можна нікому бажати поганого , адже у цей час бажанням властиво збуватися;

, адже у цей час бажанням властиво збуватися; не варто у святковий вечір виносити сміття з дому ;

; на Старий Новий рік у жодному разі не можна давати в борг , щоб увесь рік не ходити в боржниках;

, щоб увесь рік не ходити в боржниках; зустрічати Новий рік хоч за новим, хоч за старим стилем не можна у старому та брудному, а також чорному та темному одязі ;

; важливо щиро пробачити всіх, а ось тримати в собі образу і бути злапамятним не можна;

не можна; дівчаткам і жінкам у жодному разі не можна ходити посівати , тому що першим у дім в прийдешньому році, згідно з прикметами, повинен увійти чоловік – це до успіху.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.