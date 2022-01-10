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Старий Новий рік 2022: точна дата та історія свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 січня, 13:18
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Новорічні свята ще не закінчені, попереду – Старий Новий рік 2022
Старий Новий рік: історія та дата
Старий Новий рік: історія та дата / Фото: Колаж: Сьогодні

Ті, хто з якихось причин не зміг, пропустив, не привітав чи не відзначив Новий рік 2022, мають можливість реабілітуватися та надолужити втрачене. Попереду на нас чекає Старий Новий рік 2022 . Що це за день, звідки така назва, якою є його історія, і чому ми двічі зустрічаємо Новий рік, дізнайтесь у нашій статті.

Коли відзначаємо Старий Новий рік 2022

Дата Старого Нового року незмінна і весь час настає у ніч із 13 на 14 січня . За два тижні після звичного для всіх Нового року, який ми зустрічали 1 січня, настає черга Старого Нового року.

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У 2022 році Старий Новий рік вдало випадає на п'ятницю . А це означає, що продовжити відзначати його можна і у вихідні.

Старий Новий рік: історія свята

Свято з такою суперечливою назвою має цілком зрозумілу історію. Воно з'явилося в результаті зміни літочислення .

У 1918 року багато держав вирішили змінити календар і перейти зі старого літочислення юліанського на новий григоріанський календар. Різниця між ними склала 13 днів .

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А ось православна церква відмовилася від оновлення та залишилася з юліанським календарем. Таким чином з'явилося ще одне новорічне свято – Новий рік за старим стилем або ж Старий Новий рік , дата якого відповідає юліанському календарю – 14 січня .

Його поява пояснюється ще й тим, що Різдво Христове має передувати Новому року . Напередодні Різдва за юліанським календарем саме завершується багатоденний Різдвяний піст, а значить на Новий рік віруючі можуть дозволити собі накривати столи зі скоромними м'ясними стравами і святкувати галасливо та весело.

Це не єдине свято. Окрім Старого Нового року, 14 січня відзначається велике православне свято Обрізання Господнє – на згадку про здійснення обряду обрізання над Ісусом Христом.

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А у народному календарі напередодні Старого Нового року, 13 січня, проводиться Щедрий вечір чи Маланки , на честь святої Маланії Римлянки. А у сам Старий Новий рік відзначається Васильєв день – на честь святого Василя Великого.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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