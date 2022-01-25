Тетянин день-2022: незабутні вітання з іменинами

Сьогодні, 25 січня, усі Тані, Тетяни, Танечки і Танюші відзначають свої іменини. Настало їхнє добре і світле свято – Тетянин день.
Ім'я Тетяна у перекладі з давньогрецької означає "упорядниця", "засновниця". Жінок із цим ім'ям відрізняє наполегливість, допитливість, ерудованість, потяг до навчання, цілеспрямованість та незмінне бажання досягти своїх цілей у житті. Недарма саме Тетяна вважається покровителькою студентства.
Ми з радістю приєднуємося до найкращих побажань і даруємо вам безліч теплих та душевних слів, а також яскраві вітальні листівки, тематичні картинки, добрі вірші з Днем ангела Тетяни .
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З іменинами Тетяни: гарні вітання у віршах
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Зимний день, холодный, снежный.
Все деревья в серебре.
День Татьяны – милой, нежной,
Отмечаем в январе.
В этот день тебе желаем
Счастья, радости, тепла,
Исполнения желаний
Тех, которых ты ждала.
Пусть любимым станет праздник
В этот день календаря,
Потому что ты, Татьяна –
Королева января!
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С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю,
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью!
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В Татьянин день тебя я поздравляю,
Везенья, денег, радости желаю,
Здоровья, шарма, больше доброты,
Быть чистым воплощеньем красоты,
Быть искренней, прекрасной и надежной,
Чтоб огорченье стало невозможным.
Желаю счастья, ведь его достойна ты,
Пусть сбудутся заветные мечты!
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Татьянин день – красивый праздник.
Я поздравляю всех Татьян!
Пусть будет дом ваш полон счастьем,
Здоровой будет пусть семья!
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День святой Татьяны – это праздник твой!
Именины радость пусть несут с собой.
Я желаю, чтобы было у тебя
В жизни много света, счастья и тепла!
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В этот день морозный,
Танечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
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Желаю оптимизма,
Любви и магнетизма,
Здоровой будь, красивой,
Всегда такой же милой,
Влюбленной и любимой,
Улыбчивой, счастливой,
Ты – лучшая подружка!
С Днем ангела, Танюшка!
Найкращі вітання Тетяні з днем ангела у прозі
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Невгамовна, яскрава, добра Тетяно, вітаю тебе з днем ангела! Будь завжди впевненою у собі, дивись у майбутнє з надією, не озирайся в минуле і живи щасливим сьогоденням. Нехай усе в твоєму житті вдається, нехай буде чудовим кожен твій день!
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З Днем святої Тетяни, наша мила іменинниця! Нехай у цей день твоє серце здобуде надію, а душа повірить у казку. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя та незгасного світла радості у житті.
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