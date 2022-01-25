Тетянин день-2022: незабутні вітання з іменинами

Щиро вітаємо з днем ангела Тетяни: адресуйте іменинницям найкращі побажання, а також ніжні картинки, вірші та листівки.

Тетянин день: вірші, картинки, листівки і привітання з іменинами та днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 січня, усі Тані, Тетяни, Танечки і Танюші відзначають свої іменини. Настало їхнє добре і світле свято – Тетянин день.

Ім'я Тетяна у перекладі з давньогрецької означає "упорядниця", "засновниця". Жінок із цим ім'ям відрізняє наполегливість, допитливість, ерудованість, потяг до навчання, цілеспрямованість та незмінне бажання досягти своїх цілей у житті. Недарма саме Тетяна вважається покровителькою студентства.

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Ми з радістю приєднуємося до найкращих побажань і даруємо вам безліч теплих та душевних слів, а також яскраві вітальні листівки, тематичні картинки, добрі вірші з Днем ангела Тетяни .

З іменинами Тетяни: гарні вітання у віршах

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Зимний день, холодный, снежный.

Все деревья в серебре.

День Татьяны – милой, нежной,

Отмечаем в январе.

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В этот день тебе желаем

Счастья, радости, тепла,

Исполнения желаний

Тех, которых ты ждала.

Пусть любимым станет праздник

В этот день календаря,

Потому что ты, Татьяна –

Королева января!

З днем ангела Тетяни: картинки та привітання / Фото: pinterest

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С Днем Татьяны поздравляю,

Покровительства желаю,

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью!

З іменинами Тетяни: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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В Татьянин день тебя я поздравляю,

Везенья, денег, радости желаю,

Здоровья, шарма, больше доброты,

Быть чистым воплощеньем красоты,

Быть искренней, прекрасной и надежной,

Чтоб огорченье стало невозможным.

Желаю счастья, ведь его достойна ты,

Пусть сбудутся заветные мечты!

З днем ангела Тетяни: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Татьянин день – красивый праздник.

Я поздравляю всех Татьян!

Пусть будет дом ваш полон счастьем,

Здоровой будет пусть семья!

День ангела Тетяни: яскраві картинки / Фото: pinterest

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День святой Татьяны – это праздник твой!

Именины радость пусть несут с собой.

Я желаю, чтобы было у тебя

В жизни много света, счастья и тепла!

Вітальні картинки та вірші з Днем Тетяни / Фото: pinterest

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В этот день морозный,

Танечка, прими

Пожеланья счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

Листівки та картинки у День іменин Тетяни / Фото: pinterest

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Желаю оптимизма,

Любви и магнетизма,

Здоровой будь, красивой,

Всегда такой же милой,

Влюбленной и любимой,

Улыбчивой, счастливой,

Ты – лучшая подружка!

С Днем ангела, Танюшка!

Красиві картинки та привітання з Днем Тетяни / Фото: pinterest

Найкращі вітання Тетяні з днем ангела у прозі

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Невгамовна, яскрава, добра Тетяно, вітаю тебе з днем ангела! Будь завжди впевненою у собі, дивись у майбутнє з надією, не озирайся в минуле і живи щасливим сьогоденням. Нехай усе в твоєму житті вдається, нехай буде чудовим кожен твій день!

Привітання з іменинами Тетяні: яскраві картинки / Фото: pinterest

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З Днем святої Тетяни, наша мила іменинниця! Нехай у цей день твоє серце здобуде надію, а душа повірить у казку. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя та незгасного світла радості у житті.

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