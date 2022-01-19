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Тематичні ніжні та милі картинки з Водохрещем-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 січня, 05:05
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Нехай усі ваші близькі та кохані люди отримають сьогодні від вас вітальну листівку з найкращими побажаннями у свято
Красиві картинки, листівки та привітання з Водохрещем
Красиві картинки, листівки та привітання з Водохрещем / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 січня, православні відзначають одне з головних зимових свят – Водохреще або Богоявлення. Цього дня Христос отримав хрещення у річці Йордан від Іоанна Хрестителя. А для вірян це свято означає можливість помолитися, очиститися від гріховних думок, оздоровити душу і тіло.

Ми зробили добірку вітальних листівок та картинок із Водохрещем. Дивіться самі та адресуйте своїм знайомим і друзям найкращі привітання з цим світлим святом.

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Картинки і привітання у віршах з Водохрещем

***

Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душа обретет очищенье.

В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.

Ефектні картинки з Водохрещем / Фото: pinterest
Ефектні картинки з Водохрещем / Фото: pinterest

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***

Пусть на целый год Крещенье
Вам поднимет настроенье,
Прилетев волшебной птицей,
Окропив святой водицей,
В сказку превратит жизнь вашу
И нальет здоровья чашу!

Ніжні вітання та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest
Ніжні вітання та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest

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***

Январский воздух чист и свеж,
Наполнен радостью надежд,
Мороз трескучий не унять,
Стучится праздник в дверь опять!

Красиві листівки та вітання з Водохрещем / Фото: pinterest
Красиві листівки та вітання з Водохрещем / Фото: pinterest

***

Ты отдай Крещенью дань –
Смело прыгай в иордань,
Пусть крещенская вода
Удаляет навсегда
И болезни, и печаль,
Озаряя счастьем даль!

Добрі картинки та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest
Добрі картинки та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest

***

Поздравления с Крещеньем
Шлю тебе я в смс.
Пожелать хочу веселья,
Счастья в жизни и чудес!

Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest
Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

***

С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!

З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: pinterest
З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: pinterest

Радісні вітання та листівки з Водохрещем у прозі

***

Прийміть вітання із Водохрещем! Нехай це свято принесе духовну чистоту, тепло і світло у думки й душі, міцне здоров'я та віру.

Водохреще: картинки та побажання / Фото: pinterest
Водохреще: картинки та побажання / Фото: pinterest

***

З Водохрещем! Нехай у це Божественне свято чистою свяченою водою змиються всі нещастя та негаразди, а замість них прийде життя, наповнене Божою благодаттю. Нехай із цього дня в кожному будинку знайдуть спокій, мир, порозуміння, життєрадісність, здоров'я та благополуччя. Нехай у серці кожної людини запалиться полум'я щирості, любові та доброти.

Водохреще: фото, картинки та привітання / Фото: pinterest
Водохреще: фото, картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Вітаю зі святом Водохреща. Нехай ваші серця наповняться любов'ю, смиренністю та всепрощенням. Нехай увесь сум залишиться в минулому, а на душі з'явиться умиротворення. Завжди вірте у краще, і нехай кожна крапля святої води наповнить серце змістом, зміцнити дух та віру.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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