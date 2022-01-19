Тематичні ніжні та милі картинки з Водохрещем-2022

Нехай усі ваші близькі та кохані люди отримають сьогодні від вас вітальну листівку з найкращими побажаннями у свято

Красиві картинки, листівки та привітання з Водохрещем / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 січня, православні відзначають одне з головних зимових свят – Водохреще або Богоявлення. Цього дня Христос отримав хрещення у річці Йордан від Іоанна Хрестителя. А для вірян це свято означає можливість помолитися, очиститися від гріховних думок, оздоровити душу і тіло.

Ми зробили добірку вітальних листівок та картинок із Водохрещем. Дивіться самі та адресуйте своїм знайомим і друзям найкращі привітання з цим світлим святом.

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Картинки і привітання у віршах з Водохрещем

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Поздравляю с Господним Крещеньем,

Религиозным святым омовеньем.

Пусть сей праздник дарует спасенье,

И душа обретет очищенье.



В день великий, день светлый и чистый

Пусть ведет тебя луч золотистый,

Пусть сбываются все мечты и желанья

И успехов во всех начинаньях.

Ефектні картинки з Водохрещем / Фото: pinterest

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Пусть на целый год Крещенье

Вам поднимет настроенье,

Прилетев волшебной птицей,

Окропив святой водицей,

В сказку превратит жизнь вашу

И нальет здоровья чашу!

Ніжні вітання та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest

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Январский воздух чист и свеж,

Наполнен радостью надежд,

Мороз трескучий не унять,

Стучится праздник в дверь опять!

Красиві листівки та вітання з Водохрещем / Фото: pinterest

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Ты отдай Крещенью дань –

Смело прыгай в иордань,

Пусть крещенская вода

Удаляет навсегда

И болезни, и печаль,

Озаряя счастьем даль!

Добрі картинки та листівки з Водохрещем / Фото: pinterest

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Поздравления с Крещеньем

Шлю тебе я в смс.

Пожелать хочу веселья,

Счастья в жизни и чудес!





Водохреще: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

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С Крещением Господним!

Как дар с небес прими

Глоток воды сегодня

И здравствуй во все дни!

З Водохрещем: вітальні картинки / Фото: pinterest

Радісні вітання та листівки з Водохрещем у прозі

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Прийміть вітання із Водохрещем! Нехай це свято принесе духовну чистоту, тепло і світло у думки й душі, міцне здоров'я та віру.

Водохреще: картинки та побажання / Фото: pinterest

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З Водохрещем! Нехай у це Божественне свято чистою свяченою водою змиються всі нещастя та негаразди, а замість них прийде життя, наповнене Божою благодаттю. Нехай із цього дня в кожному будинку знайдуть спокій, мир, порозуміння, життєрадісність, здоров'я та благополуччя. Нехай у серці кожної людини запалиться полум'я щирості, любові та доброти.

Водохреще: фото, картинки та привітання / Фото: pinterest

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Вітаю зі святом Водохреща. Нехай ваші серця наповняться любов'ю, смиренністю та всепрощенням. Нехай увесь сум залишиться в минулому, а на душі з'явиться умиротворення. Завжди вірте у краще, і нехай кожна крапля святої води наповнить серце змістом, зміцнити дух та віру.

Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.