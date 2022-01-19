Тематичні ніжні та милі картинки з Водохрещем-2022

Сьогодні, 19 січня, православні відзначають одне з головних зимових свят – Водохреще або Богоявлення. Цього дня Христос отримав хрещення у річці Йордан від Іоанна Хрестителя. А для вірян це свято означає можливість помолитися, очиститися від гріховних думок, оздоровити душу і тіло.
Ми зробили добірку вітальних листівок та картинок із Водохрещем. Дивіться самі та адресуйте своїм знайомим і друзям найкращі привітання з цим світлим святом.
Картинки і привітання у віршах з Водохрещем
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Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душа обретет очищенье.
В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.
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Пусть на целый год Крещенье
Вам поднимет настроенье,
Прилетев волшебной птицей,
Окропив святой водицей,
В сказку превратит жизнь вашу
И нальет здоровья чашу!
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Январский воздух чист и свеж,
Наполнен радостью надежд,
Мороз трескучий не унять,
Стучится праздник в дверь опять!
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Ты отдай Крещенью дань –
Смело прыгай в иордань,
Пусть крещенская вода
Удаляет навсегда
И болезни, и печаль,
Озаряя счастьем даль!
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Поздравления с Крещеньем
Шлю тебе я в смс.
Пожелать хочу веселья,
Счастья в жизни и чудес!
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С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!
Радісні вітання та листівки з Водохрещем у прозі
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Прийміть вітання із Водохрещем! Нехай це свято принесе духовну чистоту, тепло і світло у думки й душі, міцне здоров'я та віру.
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З Водохрещем! Нехай у це Божественне свято чистою свяченою водою змиються всі нещастя та негаразди, а замість них прийде життя, наповнене Божою благодаттю. Нехай із цього дня в кожному будинку знайдуть спокій, мир, порозуміння, життєрадісність, здоров'я та благополуччя. Нехай у серці кожної людини запалиться полум'я щирості, любові та доброти.
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Вітаю зі святом Водохреща. Нехай ваші серця наповняться любов'ю, смиренністю та всепрощенням. Нехай увесь сум залишиться в минулому, а на душі з'явиться умиротворення. Завжди вірте у краще, і нехай кожна крапля святої води наповнить серце змістом, зміцнити дух та віру.
Раніше ми розповідали, що не можна робити на Водохреще.