Три знаки, яким пощастить у коханні цього тижня – 7–13 лютого

Найближчими днями розпочнеться довге з'єднання Венери та Марса, що має принести щастя людям, які перебувають у стосунках, стверджують астрологи

Саме цього тижня можна спостерігати цікаве небесне явище, яке астрологи вважають важливим: 10 лютого повільніша планета Марс наздожене зазвичай швидку Венеру, рух якої сповільниться. Марс і Венера поєднаються, тобто будуть на одній довготі. Це поєднання триватиме дуже довго – до 6 березня. Це означає, що найближчий тиждень виявиться важливим для багатьох у всіх справах, що стосуються кохання, сексу, сім'ї.

Астрологи, що складають гороскопи для "Сьогодні", відзначають:

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"Обидві планети пов'язані з чуттєвістю, символізуючи чоловіче та жіноче начала. Довге поєднання – це період кохання та гармонії. Це коли можна розраховувати на взаємність, зміцнювати стосунки, що вже склалися, і створювати нові. І ще, це коли люди стають одне до одного лагідніші, доброзичливіші, хочеться робити добрі вчинки. У людині прокидаються творчі сили: хочеться писати вірші, складати музику, знімати гарні фото та відео".

Довге поєднання Венери та Марса сприятливе для всіх знаків Зодіаку. Але є три знаки, яким особливо пощастить у коханні у найближчі кілька тижнів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Не можна сказати, що лютий для вас буде у любовних справах аж таким незабутнім. Але те, що він виявиться важливим, це факт. Ваші почуття зміцніють, з'явиться впевненість у тому, що ви правильно вирішили, розпочавши раніше стосунки. Цей період хороший для весілля. Або для того, щоб з'їхатися і почати жити разом з коханою людиною. Не відкладайте це на потім.

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А якщо ви самотні, то у вас найближчим часом є хороша нагода знайти довгі та сильні почуття. Велика ймовірність, що ваше кохання серед тих, кого ви давно і добре знаєте. Можливо, з цією людиною ви давно пускаєте одне одному шпильки і сперечаєтеся. І вона вас останнім часом більше дратувала, ніж радувала. Потрібно просто змінити думку.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Діви тепер на піку сексуальної активності. Найімовірніше, вони помітно покращали – це результат виснажливих спортивних тренувань чи дієти або й воно якось саме так вийшло.

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Це, звісно, привертає до них підвищену увагу. А Діви за природою прагматики – і вони готові без жодних вагань користуватися кожною нагодою. Тому особисте життя в них найближчими днями виявиться бурхливе. Головне, не забути про все інше. Наприклад, про роботу. Спочатку ніхто не помітить, що ви втратили до неї інтерес. Але рано чи пізно проблеми загрожують вилізти боком.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Марс та Венера у своєму довгому поєднанні перебувають у вашому знаку. Тому для вас майбутній тиждень буде особливий. Ви можете закохатися! Або вже закохалися.

Кажуть, кохання – прекрасне почуття. Але якщо почуття вирвалося з-під контролю, то інші справи легко можуть полетіти шкереберть. Вам бажано тримати себе у руках.

Якщо ви не відчуваєте любовної залежності, навіть під впливом двох найпотужніших сексуальних планет, то вам можна лише позаздрити. Можливо, тому що Козоріг – дуже стійкий і впертий знак. Тоді тиждень у вас буде сповнений компліментів, подарунків та приємних вражень. І все одно дуже насичений коханням.

Кому в любовній сфері потрібна обережність найближчими днями?