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Трійця-2022: головні прикмети і традиції свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 червня, 11:20
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Літнє свято Трійцю належить зустрічати в оздобленні зелені та квітів.
Трійця: традиції та прикмети
Трійця: традиції та прикмети / Фото: Колаж: Сьогодні,

Наближається велике двонадесяте свято, присвячене Святій Божественій Трійці – Батькові, Сину та Святому Духу. Вже найближчої неділі, 12 червня , православні відзначатимуть Трійцю.

Які цікаві традиції збереглися до наших днів, і на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтесь у нашій статті.

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Трійця настає на 50-й день після Великодня, у неділю, а тому вона ще називається П'ятидесятницею . Це свято вважається днем народження Святої Церкви. А землю цього дня називають іменинницею.

Традиції та прикмети Трійці

  • Напередодні Трійці в народі та церкві вшановується поминальна батьківська субота. Цього дня люди йдуть до церкви, замовляють поминальні молебні , ставлять свічки за упокій померлих родичів Особливо старанно молилися за тих, хто спочив передчасною смертю, вважаючи їх жертвами русалок.
  • На Трійцю в храмах проводиться одна з найкрасивіших служб, а після Божественної літургії відбувається вечірня на згадку про сходження Святого Духа на апостолів .
  • Господині дуже ретельно готувалися до Трійці: будинки чисто прибирали, прикрашали живими гілками дерев, травами та квітами. Особливо популярні були букети з лепехи, любистка, м'яти, полину. Люди вірили, що ці рослини захистять від злих сил, дадуть здоров'я та удачу.
  • До свята готували пироги, м'ясні та рибні закуски . Вважалося, якщо шматочок святкового хліба приховати з Трійці до весілля, то життя молодих буде щасливим.
  • Хліб із Трійці сушили і також берегли до весілля, підмішуючи потім сухарі в тісто для весільного короваю, щоб у новій сім'ї були лад і любов.
  • Свататися у свято Трійці – гарна прикмета, що обіцяє міцну сім'ю та добробут.
  • Перший день Трійці називали Зеленою неділею . Люди вірили, що цього дня русалки проявляли особливу підступність. Щоб захиститися від нечистої сили, будинки прикрашали зеленню.
  • Після святкового богослужіння люди ходили одне до одного у гості. Починалися масові гуляння та ярмарки.
  • Трійця завжди вважалася дівочим святом. Дівчата плели вінки і ворожили, опускаючи їх у річку, на нареченого, на долю та щасливе життя.
  • Другий день свята називається Клечальний понеділок або Духів день . Після служби священики йшли на поля читати молитви з проханням до Бога про благословення на майбутній урожай.
  • Роса, що випала на Трійцю, вважалася корисною для здоров'я. Рано вранці дівчата вмивалися нею , щоб зберегти молодість та красу.

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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