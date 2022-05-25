Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Вибираємо розсаду

Як врятувати орхідею

Боремося зі слимаками

Як носити бандану

Користь соди на ділянці

Як знизити тиск
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Трійця-2022: коли свято та вихідні в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 10:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День Святої Трійці не має постійної дати і щорічно відзначається у різні дні.
Коли Трійця-2022 в Україні
Коли Трійця-2022 в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні,

День Святої Трійці літнє свято, яке у православ'ї відноситься до великих двонадесятих, символізує Триєдність Бога та прославляє Пресвяту Трійцю.

Трійця-2022: дата святкування в Україні

Православні святі Великдень і Трійця – це господські свята, які нерозривно пов'язані між собою. Трійця настає рівно через 50 днів після Воскресіння Христового. Тому у православних християн свято ще називається П'ятидесятниця .

Реклама

Як і Великдень, Трійця також завжди припадає на неділю .

Оскільки Великдень у 2022 році був 24 квітня, то дата Святої Трійці-2022 у православних випадає на неділю, 12 червня .

Католицька Трійця зазвичай відзначається у першу неділю після свята П'ятидесятниці.

Реклама

Оскільки П'ятидесятниця у католиків у 2022 році випадає на 5 червня, то західні християни святкуватимуть День Святої Трійці 12 червня – в один день із православними .

Трійця 2022: вихідні дні в Україні

Це церковне свято в Україні є офіційним вихідним днем . І оскільки воно припадає на неділю, то наступний за ним понеділок завжди був вихідним.

Проте цього року у зв'язку з продовженням військового стану до 23 серпня додаткові вихідні скасовуються . Відповідні нормативи зазначені у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Реклама

Зокрема, цей закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні .

Раніше ми розповідали, коли буде Вознесіння Господнє-2022 в Україні, а також коли відзначаємо свято Івана Купала у 2022 році. А ще ми публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони можуть передбачати майбутнє
Магічні знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Водолій
Водолій
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
23 - 29 травня
Вплив на життя
Вихідні та свята у червні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як швидко почистити часник
Дізнатися
Місячні дні у червні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Just do it
Город на підвіконні
Як вирощувати
Магнітні бурі у червні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти