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Трійця-2022: добірка яскравих картинок, вітальні вірші та листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 червня, 05:20
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Вітаємо зі святим святом Трійці та даруємо вам гарні листівки, побажання та вірші
Зі святом Святої Трійці: картинки та привітання
Зі святом Святої Трійці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, у неділю, 12 червня, ми святкуємо День Святої Трійці. Це радісне літнє свято прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого.

Привітайте своїх рідних, друзів, близьких із цим світлим днем. А ми підготували для вас ефектні картинки, яскраві листівки, добрі вітання та вірші зі святом Трійці .

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Красиві вітання з Трійцею

***

Нехай Трійця до вас прийде,
Щастя з собою принесе,
Радість, мир, натхнення,
Успіх, любов та терпіння.

Красиві вітання зі святом Трійці / Фото: bonnycards
Красиві вітання зі святом Трійці / Фото: bonnycards

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***

От всей души желаю вам
В честь Троицы великой,
Чтобы Бог хранил, оберегал
И был всегда защитой.

Здоровья вам на много лет,
Добра, покоя, мира,
Любви, гармонии в семье,
Пусть будет жизнь счастливой!

Свята Трійця: ніжні листівки / Фото: bonnycards
Свята Трійця: ніжні листівки / Фото: bonnycards

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***

Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб з тобою завжди незримо були небесні Хранителі, щоб пішли геть всі печалі та негаразди, щоб у твоєму домі були радість і спокій, а між людьми запанував мир. Нехай у твоїй душі оселиться віра у краще.

Найкращі вітання на День Трійці / Фото: bonnycards
Найкращі вітання на День Трійці / Фото: bonnycards

***

З Пресвятою Трійцею,
Зі святом святим!
Серце нехай наповниться
Світлом золотим.

Нехай душа не знає
Ні гріха, ні зла.
Нехай благословить вас
Бог на всі діла.

З Днем Трійці: ефектні зображення / Фото: bonnycards
З Днем Трійці: ефектні зображення / Фото: bonnycards

***

Вітаю з прекрасним літнім святом Трійці, бажаю, щоб ваша сім'я була завжди під захистом Божим, нехай у вашому домі буде достаток, затишок та спокій. Бажаю миру, здоров'я, благополуччя та кохання!

З Днем Трійці: зображення / Фото: bonnycards
З Днем Трійці: зображення / Фото: bonnycards

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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