Трійця-2022: добірка яскравих картинок, вітальні вірші та листівки

Вітаємо зі святим святом Трійці та даруємо вам гарні листівки, побажання та вірші

Зі святом Святої Трійці: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, у неділю, 12 червня, ми святкуємо День Святої Трійці. Це радісне літнє свято прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого.

Привітайте своїх рідних, друзів, близьких із цим світлим днем. А ми підготували для вас ефектні картинки, яскраві листівки, добрі вітання та вірші зі святом Трійці .

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Красиві вітання з Трійцею

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Нехай Трійця до вас прийде,

Щастя з собою принесе,

Радість, мир, натхнення,

Успіх, любов та терпіння.

Красиві вітання зі святом Трійці / Фото: bonnycards

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От всей души желаю вам

В честь Троицы великой,

Чтобы Бог хранил, оберегал

И был всегда защитой.



Здоровья вам на много лет,

Добра, покоя, мира,

Любви, гармонии в семье,

Пусть будет жизнь счастливой!

Свята Трійця: ніжні листівки / Фото: bonnycards

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Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб з тобою завжди незримо були небесні Хранителі, щоб пішли геть всі печалі та негаразди, щоб у твоєму домі були радість і спокій, а між людьми запанував мир. Нехай у твоїй душі оселиться віра у краще.

Найкращі вітання на День Трійці / Фото: bonnycards

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З Пресвятою Трійцею,

Зі святом святим!

Серце нехай наповниться

Світлом золотим.



Нехай душа не знає

Ні гріха, ні зла.

Нехай благословить вас

Бог на всі діла.

З Днем Трійці: ефектні зображення / Фото: bonnycards

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Вітаю з прекрасним літнім святом Трійці, бажаю, щоб ваша сім'я була завжди під захистом Божим, нехай у вашому домі буде достаток, затишок та спокій. Бажаю миру, здоров'я, благополуччя та кохання!

З Днем Трійці: зображення / Фото: bonnycards

Раніше ми розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році. Також публікували православний календар церковних свят та постів у червні-2022.