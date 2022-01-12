Українські посівалки на Старий Новий рік 2022: вірші для дітей та дорослих

Вранці 14 січня 2022 року потрібно посівати на удачу, багатство, добро і здоров'я

Посівалки 2022: на щастя, на радість, на добро / Фото: Колаж: Сьогодні

Календар церковних свят у січні 2021 нам підказав, що посівати потрібно 14 січня, у Васильєв день. Хоча багато хто починає це робити ще 13 січня, на Старий Новий рік 2022, або ще раніше.

Посівання – це стара традиція, яка має українське коріння. Вважається, що першим посіваючим повинен бути чоловік, адже предки були впевнені, що саме він несе в будинок багатство, здоров'я та благополуччя. У народі навіть є прикмета: дівчина зайде – лихо принесе, чоловік зайде – щастя внесе .

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До посіву потрібно готуватися в ніч з 13-го на 14 січня. Хлопчаки та чоловіки запасаються "святою" пшеницею, адже вона, за віруваннями предків, вносить у будинок щастя, здоров'я та достаток. Народні прикмети стверджують, що дівчатам не можна виходити на вулицю 14 січня до полудня.

Найкрасивіші посівалки на Старий Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Найкрасивіші посівалки 2022 українською мовою

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А на мені – грошей півміха!

Сійся, родися

Жито-пшениця,

Та всяка пашниця!

Знизу коріниста,

Зверху колосиста,

А полі – мед з житом,

А у домі – все з добром!

Христос ся рождає!

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***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб ви Пане Господарю,

були такі чисті,

як наші святки Пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

Красиві українські посівалки на Старий Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

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Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

​Було краще ніж той рік!

***

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

Красиві українські посівалки на Старий Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм,засіваєм,

з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

Красиві українські посівалки на Старий Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

З Різдвом Христовим

І Новим роком вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Многії-многії літа!

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця

і всяка пашниця.

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік,

Щоб всього було доволі

і в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком

Вас вітаю!

Красиві українські посівалки на Старий Новий рік 2022 / Фото: pixabay.com

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

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