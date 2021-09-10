Усікновення глави Іоанна Предтечі: що у жодному разі не можна робити

Головні заборони в день 11 вересня: не можна варити борщ і різати щось кругле, а хліб можна лише ламати руками.

Головні традиції в день Усікновення глави Іоанна Предтечі / Фото: Колаж: Сьогодні

11 вересня всі православні відзначають велике свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

У цей важливий для церкви день згадується страшна кара святого пророка , який першим передбачив прихід Спасителя всіх людей, а згодом хрестив Ісуса Христа в священних водах річки Йордань.

Реклама

До наших днів збереглися стародавні традиції, як правильно провести цей день, що можна, а що категорично не можна робити, щоб не накликати біду на себе і близьких.

Усікновення глави Іоанна Предтечі: традиції і заборони свята

11 вересня віруючі дотримуються суворого посту : не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця, а також рибу і вино.

: не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця, а також рибу і вино. В цей день у жодному разі не можна нічого робити гострими і ріжучими предметами : різати, колоти, пиляти тощо.

: різати, колоти, пиляти тощо. Особливо це стосується круглих предметів і продуктів , тому що візуально їхня форма нагадує голову: капуста, кавун, помідори, цибуля, яблука та інші плоди.

, тому що візуально їхня форма нагадує голову: капуста, кавун, помідори, цибуля, яблука та інші плоди. Люди вірили, якщо зрубати качан капусти 11 вересня – на ньому проступить кров.

11 вересня – на ньому проступить кров. З цієї ж причини в день пам'яті Іоанна Хрестителя категорично не можна різати хліб – його можна лише ламати або кусати, а краще порізати буханку заздалегідь.

– його можна лише ламати або кусати, а краще порізати буханку заздалегідь. Не можна їсти продукти червоного кольору : буряк, помідори, кавун, тому що вони нагадують кривавий колір.

: буряк, помідори, кавун, тому що вони нагадують кривавий колір. З цієї ж причини 11 вересня не варять борщ – тому що він червоного кольору, а багато овочів мають круглу форму.

– тому що він червоного кольору, а багато овочів мають круглу форму. Не подавайте їжу на блюді , як це було зроблено з головою страченого пророка.

, як це було зроблено з головою страченого пророка. В цей день під забороною святкування , торжества, весілля, вінчання, хрестини та інші знакові події.

, торжества, весілля, вінчання, хрестини та інші знакові події. Не можна уподібнюватися гріхам Соломії , яка побажала страти Іоанна: співати, танцювати, розважатися.

, яка побажала страти Іоанна: співати, танцювати, розважатися. Корисно помолитися і згадати вчення Іоанна Предтечі, нікого не ображати і не обмовляти.

Іоанна Предтечі, нікого не ображати і не обмовляти. Великому пророкові Іоанну Предтечі моляться і просять про допомогу про наставляння на шлях істинний, про успіхи в роботі, про щасливу родину, а також про зцілення при хворобах голови.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.