Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі: що у жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 вересня, 18:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головні заборони в день 11 вересня: не можна варити борщ і різати щось кругле, а хліб можна лише ламати руками.
Головні традиції в день Усікновення глави Іоанна Предтечі
Головні традиції в день Усікновення глави Іоанна Предтечі / Фото: Колаж: Сьогодні

11 вересня всі православні відзначають велике свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

У цей важливий для церкви день згадується страшна кара святого пророка , який першим передбачив прихід Спасителя всіх людей, а згодом хрестив Ісуса Христа в священних водах річки Йордань.

Реклама

До наших днів збереглися стародавні традиції, як правильно провести цей день, що можна, а що категорично не можна робити, щоб не накликати біду на себе і близьких.

Читайте також:

Усікновення глави Іоанна Предтечі: традиції і заборони свята

  • 11 вересня віруючі дотримуються суворого посту : не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця, а також рибу і вино.
  • В цей день у жодному разі не можна нічого робити гострими і ріжучими предметами : різати, колоти, пиляти тощо.
  • Особливо це стосується круглих предметів і продуктів , тому що візуально їхня форма нагадує голову: капуста, кавун, помідори, цибуля, яблука та інші плоди.
  • Люди вірили, якщо зрубати качан капусти 11 вересня – на ньому проступить кров.
  • З цієї ж причини в день пам'яті Іоанна Хрестителя категорично не можна різати хліб – його можна лише ламати або кусати, а краще порізати буханку заздалегідь.
  • Не можна їсти продукти червоного кольору : буряк, помідори, кавун, тому що вони нагадують кривавий колір.
  • З цієї ж причини 11 вересня не варять борщ – тому що він червоного кольору, а багато овочів мають круглу форму.
  • Не подавайте їжу на блюді , як це було зроблено з головою страченого пророка.
  • В цей день під забороною святкування , торжества, весілля, вінчання, хрестини та інші знакові події.
  • Не можна уподібнюватися гріхам Соломії , яка побажала страти Іоанна: співати, танцювати, розважатися.
  • Корисно помолитися і згадати вчення Іоанна Предтечі, нікого не ображати і не обмовляти.
  • Великому пророкові Іоанну Предтечі моляться і просять про допомогу про наставляння на шлях істинний, про успіхи в роботі, про щасливу родину, а також про зцілення при хворобах голови.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
6 - 12 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти