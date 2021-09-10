Усікновення глави Іоанна Предтечі: що у жодному разі не можна робити

11 вересня всі православні відзначають велике свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
У цей важливий для церкви день згадується страшна кара святого пророка , який першим передбачив прихід Спасителя всіх людей, а згодом хрестив Ісуса Христа в священних водах річки Йордань.
До наших днів збереглися стародавні традиції, як правильно провести цей день, що можна, а що категорично не можна робити, щоб не накликати біду на себе і близьких.
Усікновення глави Іоанна Предтечі: традиції і заборони свята
- 11 вересня віруючі дотримуються суворого посту : не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця, а також рибу і вино.
- В цей день у жодному разі не можна нічого робити гострими і ріжучими предметами : різати, колоти, пиляти тощо.
- Особливо це стосується круглих предметів і продуктів , тому що візуально їхня форма нагадує голову: капуста, кавун, помідори, цибуля, яблука та інші плоди.
- Люди вірили, якщо зрубати качан капусти 11 вересня – на ньому проступить кров.
- З цієї ж причини в день пам'яті Іоанна Хрестителя категорично не можна різати хліб – його можна лише ламати або кусати, а краще порізати буханку заздалегідь.
- Не можна їсти продукти червоного кольору : буряк, помідори, кавун, тому що вони нагадують кривавий колір.
- З цієї ж причини 11 вересня не варять борщ – тому що він червоного кольору, а багато овочів мають круглу форму.
- Не подавайте їжу на блюді , як це було зроблено з головою страченого пророка.
- В цей день під забороною святкування , торжества, весілля, вінчання, хрестини та інші знакові події.
- Не можна уподібнюватися гріхам Соломії , яка побажала страти Іоанна: співати, танцювати, розважатися.
- Корисно помолитися і згадати вчення Іоанна Предтечі, нікого не ображати і не обмовляти.
- Великому пророкові Іоанну Предтечі моляться і просять про допомогу про наставляння на шлях істинний, про успіхи в роботі, про щасливу родину, а також про зцілення при хворобах голови.
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