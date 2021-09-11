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Усікновення глави Іоанна Предтечі: тематичні картинки, вітальні листівки, добрі вірші та побажання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
11 вересня, 06:10
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У день Усікновення глави Іоанна Предтечі адресуйте близьким і рідним теплі слова любові, підтримки, надії і віри.
З Днем Усікновення глави Іоанна Предтечі: картинки та привітання
З Днем Усікновення глави Іоанна Предтечі: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 11 вересня, православні християни відзначають велике церковне свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

День присвячений спогадам про страшну страту одного з найбільш шанованих святих, великого пророка, Предтечі і Хрестителя Іоанна, що передбачив прихід Месії і потім і хрестив Ісуса в священному Йордані.

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Незважаючи на сумні передумови цього дня, він все одно вважається святом, тому що символізує непохитну силу віри, чистоти, безгреховности, вірності своїм принципам і вченням Христа.

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Ми зібрали для вас тематичні картинки, вітальні листівки, добрі побажання, красиві вірші і прозу в День Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня. Не забудьте привітати з великим святом своїх рідних і близьких.

Привітання в День Усікновення глави Іоанна Предтечі у віршах

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***

Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь, на блюде.
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день скорбите
И в молитвах поминайте!

Кращі поздоровлення з Днем Усікновення глави Іоанна Предтечі
Кращі поздоровлення з Днем Усікновення глави Іоанна Предтечі / Фото: Pinterest

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***

Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

Добрі побажання в День Усікновення глави Іоанна Хрестителя
Добрі побажання в День Усікновення глави Іоанна Хрестителя / Фото: Pinterest

***

Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.

Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.

Привітання в картинках і віршах
Привітання в картинках і віршах / Фото: bonnycards

***

Водой он Иисуса окрестил
И знал, что это Сын от Бога,
В пустыне, как отшельник, долго жил,
Но кончилась в тюрьме его дорога.

В угоду женщине скатилась голова,
Его убила зависти короста,
Над ним рыдала неба синева,
Иван Предтеча был святой апостол.

Так будем тоже, как Иван, верны
И преданны для Божьего служенья,
Добры душой, а верою сильны
В печальный день его поминовенья.

***

Пусть Бог тебя благословляет
И радость в сердце изливает
Послушно следуй за Христом –
Покой и мир придут в твой дом!

Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі: побажання в прозі

***

Нехай добротою наповняться серця, щоб віра не залишала вас навіть у найскладніші життєві моменти. Нехай зло піде геть, а люди завжди будуть ставитися одне до одного з душею і любов'ю. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З Усікновенням глави Іоанна Предтечі!

***

У свято Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня бажаю тобі сміливості і відваги, розсудливості і рішучості в житті, благополуччя і удачі, світлих надій і взаєморозуміння, милосердя і великодушності, віри і радості, успіху і любові, великого щастя і вірних рішень у будь-якому питанні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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