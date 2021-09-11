Усікновення глави Іоанна Предтечі: тематичні картинки, вітальні листівки, добрі вірші та побажання

Сьогодні, 11 вересня, православні християни відзначають велике церковне свято – Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
День присвячений спогадам про страшну страту одного з найбільш шанованих святих, великого пророка, Предтечі і Хрестителя Іоанна, що передбачив прихід Месії і потім і хрестив Ісуса в священному Йордані.
Незважаючи на сумні передумови цього дня, він все одно вважається святом, тому що символізує непохитну силу віри, чистоти, безгреховности, вірності своїм принципам і вченням Христа.
Ми зібрали для вас тематичні картинки, вітальні листівки, добрі побажання, красиві вірші і прозу в День Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня. Не забудьте привітати з великим святом своїх рідних і близьких.
Привітання в День Усікновення глави Іоанна Предтечі у віршах
***
Нет предела у порока,
Помните об этом люди!
Отсекли главу Пророка,
Вынесли, глумясь, на блюде.
От себя порок гоните,
Верой душу укрепляйте,
В Иоаннов день скорбите
И в молитвах поминайте!
***
Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!
***
Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.
Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.
***
Водой он Иисуса окрестил
И знал, что это Сын от Бога,
В пустыне, как отшельник, долго жил,
Но кончилась в тюрьме его дорога.
В угоду женщине скатилась голова,
Его убила зависти короста,
Над ним рыдала неба синева,
Иван Предтеча был святой апостол.
Так будем тоже, как Иван, верны
И преданны для Божьего служенья,
Добры душой, а верою сильны
В печальный день его поминовенья.
***
Пусть Бог тебя благословляет
И радость в сердце изливает
Послушно следуй за Христом –
Покой и мир придут в твой дом!
Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі: побажання в прозі
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Нехай добротою наповняться серця, щоб віра не залишала вас навіть у найскладніші життєві моменти. Нехай зло піде геть, а люди завжди будуть ставитися одне до одного з душею і любов'ю. І нехай спокій знайде кожен, хто вірить і хто молиться! З Усікновенням глави Іоанна Предтечі!
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У свято Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня бажаю тобі сміливості і відваги, розсудливості і рішучості в житті, благополуччя і удачі, світлих надій і взаєморозуміння, милосердя і великодушності, віри і радості, успіху і любові, великого щастя і вірних рішень у будь-якому питанні.
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