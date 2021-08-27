Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Успіння Пресвятої Богородиці: дата, історія і значення свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 серпня, 15:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Багатоденний Успенський піст наприкінці серпня завершується великим православним святом – Успінням Пресвятої Богородиці
Свято Успіння Пресвятої Богородиці
Свято Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці літа, 28 серпня, православні відзначають велике двонадесяте святоУспіння Пресвятої Богородиці . Що означає цей день і яка його історія, дізнайтеся в нашій статті.

Реклама

А саме напередодні завершується багатоденний літній Успенський піст.

Читайте також:

Значення дня Успіння Пресвятої Богородиці

Повна назва свята – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії .

Воно присвячене спогаду смерті Божої Матері і знаменує закінчення Її земного життя і піднесення на небеса до Її Сина, Ісуса Христа.

Реклама

Християни зміцнилися у своїй вірі в загробне життя і вважали, що Богородиця була відроджена силою Божою на 3-й день після Успіння і піднеслася на Небо з душею і тілом.

Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

Останні дні незадовго до смерті Богородиця жила в Єрусалимі. В один із днів під час молитви до Неї з'явився архангел Гавриїл зі звісткою про швидку кончину і зустріч із Сином, який прийме Її в царство небесне.

"Син Твій і Бог наш з архангелами й ангелами, херувимами і серафимами, з усіма небесними духами і душами праведних прийме Тебе, Матір Свою, в небесне царство, щоб Ти жила і царювала з Ним нескінченний час."

В ознаменування цих слів архангел Гавриїл вручив Богородиці гілку райського дерева .

Успіння Пресвятої Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці / Фото: Wikipedia

Реклама

Після цього в Єрусалимі чудесним чином на хмарах зібралися всі апостоли , які проповідували в різних країнах, і постали перед Богородицею. Свята Діва попрощалася з ними.

На третій день після Успіння Богородиці до гробу явився апостол Фома. Він був єдиним, хто не встиг попрощатися зі Святою Дівою. Але коли відкрили труну, вона виявилася без тіла, лише з шатами Богородиці .

Так люди утвердилися в вірі, що Свята Діва піднеслася на небо душею і тілом.

Того ж вечора на поминальній трапезі Богородиця з'явилася апостолам в оточенні ангелів і сказала їм: " Радійте! Бо я з вами по всі дні! "

Підносячись на небеса, Божа Матір пообіцяла навіть після своєї смерті бути з віруючими і підносити молитви за них Богу.

Реклама

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
23 - 29 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти