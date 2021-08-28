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Успіння Пресвятої Богородиці: тематичні картинки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 серпня, 05:10
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Сьогодні відзначається Успіння Пресвятої Богородиці: не забудьте відправити красиві листівки і добрі побажання в церковне свято
Зі світлим святом Успіння
Зі світлим святом Успіння / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 28 серпня, у православних відзначається велике свято – Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, яке присвячене спогаду про кончину Божої Матері і вознесіння на небеса до Її Сина.

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Ми зібрали для вас щирі, добрі і ніжні листівки, тематичні картинки, вірші і прозу зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Привітання у День Успіння Пресвятої Богородиці в прозі

***

У свято Успіння Пресвятої Богородиці бажаю тобі цінувати те, що маєш, не витрачати часу на образи і дурні сварки з близькими, дорожити кожною миттю життя, давати своєму серцю можливість щиро любити і сподіватися.

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Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки
Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

***

З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі і здорові, а ангел-хранитель завжди доглядає і оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде висвітлювати шлях і вести по життю тільки вірним курсом.

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки
Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

***

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Нехай Пресвята Діва благословить кожен ваш день. Нехай вона допоможе вам у житті і наповнить його тихим, добрим, сімейним щастям. Бажаємо, щоб у вашому житті завжди вистачало хліба, тепла і любові. Щоб ви ніколи не знали голоду, холоду і сліз. З Успінням Пресвятої Богородиці!

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки
Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

З Успінням Пресвятої Богородиці: найкращі привітання у віршах

***

Еще теплеет август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки
Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

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***

Я вас со светлым праздником великим,
От всей души сердечно поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Благополучия и мира всем желаю.

Пусть оживет в сердцах скорей любовь,
Благоразумье, радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час и вновь,
Чтоб проживали каждое мгновение.

Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки
Успіння Пресвятої Богородиці: листівки і картинки / Фото: bonnycards

***

Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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